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أخبار البلد

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:04 م
صدى البلد
محمد بدران
شارك المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والاعلامى وائل الابراشى، والكاتب مرسى عطاالله، والكاتب أسامة سرايا، والماكيير محمد عشوب، في عزاء زينب محمود فوزى، حرم الكاتب الصحفى محمد عبد المنعم، ووالدة الفنان تامر عبد المنعم، والكاتب الصحفى أشرف عبد المنعم، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكانت زينب محمد فوزى وافتها المنية الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وجرى دفنها في مقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.

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