توقعات نجوم الفن لمباراة منتخبي مصر وأوروجواي.. طارق لطفي وأبو ومنة فضالي يتوقعون الفوز.. وإيهاب فهمي وراندا البحيري يرجحان التعادل.. ورامي صبري متخوف

أبو: مصر ستصل لدور الـ8 في كأس العالم

أحمد جمال: أسافر طنطا لمشاهدة المباراة مع عائلتي

طارق لطفي: أتوقع فوز منتخبنا بهدفين

منة فضالي: مصر هتكسب 2 - 1

رامي صبري: أشعر بالتخوف من مباراة اليوم

إيهاب فهمي: أتوقع التعادل في مباراة اليوم

راندا البحيري: أتوقع تعادل منتخبنا



عبر عدد كبير من الفنانين في تصريحات خاصة لصدى البلد بتفاؤلهم بفوز المنتخب المصري على نظيره الأوروجواي في المباراة التي تجمع بينهما ظهر اليوم الجمعة في أولى مباريات منتخب مصر في مونديال روسيا.



قال الفنان أبو إنه متحمس للغاية وعلى ثقة كبيرة بمنتخبنا الوطني الذي يخوض مشواره في مونديال كأس العالم في روسيا خلال أيام ، وذلك بالتزامن مع طرح أغنيته "اتفرعن".



وأضاف أبو إنه يتوقع تأهل منتخب مصر لدور الثمانية، لافتا إلى أنه من الصعب مغادرة كأس العالم في المراحل الأولى خاصة أن المنتخب لديه الكثير من نجوم كرة القدم في افريقيا ومؤخرا في العالم ومنهم محمد صلاح.



أغنية اتفرعن من كلمات و ألحان أبو وتوزيع رامي سمير، كما قام بتصوير الكليب في عدد من المحافظات المصرية.



وأكد نجم آراب ايدول أحمد جمال أنه يستعد للسفر إلى بلده طنطا من أجل مشاهدة المباراة خصيصًا مع عائلته.



وعبر أحمد جمال عن تفاؤله الشديد بالمباراة والمقرر أن تنطلق بعد ساعات موضحًا أنه يتوقع فوز مصر على منتخب أورجواي 1-0



وعبر النجم طارق لطفي عن تفاؤله الشديد بمباراة اليوم التي ستجمع بين مصر واورجواي موضحًا انه يتوقع فوز المنتخب 2-0 .



وأوضح طارق أنه قرر مشاهدة المباراة في منزله مع عائلته متمنيًا الفوز لمصر وقال :" يارب نفرح النهاردة" .



وأكدت الفنانة منة فضالي أنها لم تستقر حتى هذه اللحظة على المكان الذي ستشاهد فيه المباراة التي ستجمع بين المنتخب المصري ومنتخب أورجواي ولكنها أوضحت انها ستشاهد المباراة مع أصدقائها.



وعن توقعاتها بالنتيجة قالت :" أتوقع فوز منتخبنا على أورجواي 2-1" .



وكشف الفنان رامي صبري عن تخوفه الشديد من مباراة اليوم التي ستجمع بين منتخب مصري ومنتخب أورجواي في روسيا وأكد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية من وجهة نظره.



وأوضح رامي أنه قرر مشاهدة المباراة بمنزله مع عائلته وأصدقائه.



وأكد الفنان إيهاب فهمي أنه قرر مشاهدة مباراة اليوم التي ستجمع بين المنتخب المصري ومنتخب أورجواي في منزله مع عائلته.



وعن توقعاته لنتيجة المباراة :" أتوقع التعادل ".



وأكدت الفنانة راندا البحيري أنها قررت مشاهدة كل مبارايات المنتخب المصري متمنين لهم التوفيق واسعاد جموع الشعب المصري الذي طالما حلم للتاهل لتلك المسابقه الكرويه منذ عده سنوات.



وعن توقعاته لنتيجة مباراه غدا بين مصر وارواجواي اكدت انها تتوقع التعادل الايجابي 1/1



ومن المقرر ان تبدا مباراة مصر واورجواي الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وهي اول مباراة للمتخب المصري بكاس العالم.

