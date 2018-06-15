حكم إقامة صلاة العيد في الملاعب الرياضية

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز إقامة صلاة العيد بملعب النادي الرياضي.



وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إقامة صلاة العيد بملعب النادي؟» أنه لا مانع شرعًا من الصلاة في أي مكان، بشرط أن يكون المكان طاهرًا، وألّا يكون في ذلك اعتداء على حق الغير؛ كالصلاة في أرض مملوكة للغير بغير إذن صاحبها، أو الصلاة في طريقٍ عامٍ أو خاصٍ وفي الصلاة فيه قطع للطريق على المارة أو تعطيل مصالح المسلمين.



وأكدت أن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها