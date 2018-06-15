استعدادات مكثفة بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر.. تجهيز الشواطئ والمزارات السياحية والحدائق.. وحملات رقابة على المنافذ والأسواق والمخابز.. صور

استعدادات الشواطئ والأندية لاستقبال زوار الإسماعيلية

الغردقة تتزين لاستقبال عيد الفطر

المواقع والمزارات السياحية والأثرية بأسوان تستعد لعيد الفطر

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر بمدينة جمصة

شهدت محافظات مصر استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تجهيز الشواطئ والمزارات السياحية والحدائق لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد.ففي الإسماعيلية أجرى اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية وذلك بمنطقة البلاجات والشواطىء لتفقد ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة بجميع القطاعات الخدمية والمرافق بمختلف الأندية والشواطىء استعدادا لاستقبال ضيوف وزوار المحافظة خلال فترة العيد للاستمتاع بقضاء عطلة العيد.وتضمنت جولة المحافظ ومرافقيه من القيادات تفقد نادى وشاطئ الفيروز بمرافقة محمد خليل القماش مدير عام النادى وتفقد نادى وشاطئ الملاحة بمرافقة سعيد فرج رئيس لجنة إدارة النادى وعلاء عبد الحميد مدير النادى.وأشاد المحافظ بما شهده خلال الجولة من استعدادات وأشاد بجهود جميع القائمين على العمل، بينما تستعد مدينة الغردقة عروس البحر الأحمر لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث جرى الانتهاء من أعمال رصف وتجميل وزراعة أغلب الطرق بمدينة الغردقة.وأعلن على شوكت رئيس مدينة الغردقة الانتهاء من أغلب الطرق بالمدينة ( طريق سهل حشيش- طريق مجاويش القرى - طريق المطار - طريق إمتداد الممشى السياحى - طريق الماريوت- طريق فلفلة - طريق البنوك- طريق الحجاز - طريق المحكمة - طريق النجدة - طريق النصر-طريق سليمان مظهر ( الكنيسة ).وأضاف شوكت أنه تم تجميل ميادين الغردقة (ميدان الدهار - ميدان التقوى- اسبرنزا- السقالة - المستشفى العام- النادي الاجتماعي) -الممشى السياحي بشارع النصر- شارع شيرى كما تلألأت الغردقة بالإضاءة باللمبات الليد ليلا- كذلك تم الانتهاء من الممشى السياحي بشارع النصر وشارع شيرى.وأكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الاحمر على ضرورة أن تعمل كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل المواطن والمصلحة العامة والعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة للنهوض بجميع المرافق والخدمات.كما شدد عبد الله على شركة المقاولون العرب بالبحر الاحمر ضروة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف من الطرق المخطط لها بمدينة الغردقة.كما شدد المحافظ على الوحدة المحلية لمدينة الغردقة وشركة القابضة للمياه الانتظام بري الأشجار التي تم زراعتها-كذلك قيام الشركة بسرعة عمل وصلات المياه الرمادية بالمدارس والمصالح الحكومية وذلك لاستخدامها للري.كما استعدت المحافظة لاستقبال المواطنين على شواطئ المحافظة فى عيد الفطر، حيث أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، على رفع حالة الطوارئ لاستقبال شم العيد وتشديد الإجراءات الأمنية، والسيطرة الكاملة على الشواطئ العامة والخاصة.وكلف محافظ البحر الأحمر، بزيادة أعداد المنقذين على الشواطئ العامة والخاصة، لحماية حياة المواطنين، وكذلك كلف مدير المرور بالتنسيق مع رؤساء المدن لاحتواء الكثافة المرورية، بإضافة الصدادات وعلامات المرور لتنظيم المرور بالأماكن المزدحمة لتوفير سبل الراحة للزائرين والمقيمين بالمحافظة، ووضع إدارة مرور البحر الأحمر منظومة كبيرة من الرادارات على مدار 24 ساعة خلال العيد حتى يتم ضبط السرعة والحفاظ على سلامة المواطنين.وبدأت فنادق البحر الأحمر المختلفة، في استقبال زوار المحافظة من المعيدين والمحتفلين وخاصة فى مدينة الغردقة، وسط توقعات بأن تتخطي نسب الأشغال والحجوزات الفندقية الـ90% خلال فترة العيد.وأكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن هناك عدد كبير من الفنادق فى البحر الأحمر كاملة العدد، مؤكدا أن النسبة العامة قد تكون تخطت الـ٩٠% بداية الأسبوع المقبل.واستعدت شواطئ جزيرة الجفتون الكبير التي تبعد عن مدينة الغردقة قرابة 11 كيلو متر لاستقبال المواطنين فى العيد، كما تم تجهيز الشماسي ومراكب السفارى انتظارًا للراغبين فى قضاء يوم ممتع على شواطئ الجزيرة الخلابة.وتعد جزيرة الجفتون الكبير الأكثر رواجًا بالنسبة لجزر مدينة الغردقة، حيث تنطلق يوميًا عشرات اللنشات السياحية إليها، وعلى متنها المئات من السياح من المصريين والأجانب بدءًا من التاسعة صباحًا وتقوم بوقفات متكررة لعمل رياضات بحرية مختلفة، والعودة فى الرابعة عصرًا.وفي أسوان، استعدت المواقع والمزارات السياحية والأثرية بكافة مراكز محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث نجد من أبرز هذا المواقع التي تشهد إقبالًا ملحوظًا تأتي في مقدمتهم الحديقة النباتية التاريخية، وحديقة فريال التاريخية، ومتحف النيل، ومتحف النوبة، ومعابد فيله، وكوم أمبو، وإدفو، فضلًا عن السد العالي ورمز الصداقة.وهنا نلقى الضوء على بعض هذه المواقع والمزارات ومنها الحديقة النباتية التى تزينت لإستقبال الزائرين والوافدين إليها في أيام عيد الفطر المبارك حيث تشهد الحديقة زيادة ملحوظة من الزائرين فى المناسبات والأعياد المختلفة حيث نجد أن المواطنين يفضلون زيارتها فى العيد ، وقضاء أوقات سعيدة مع أفراد الأسرة وسط الطبيعة الساحرة على صفحة نهر النيل الخالد.وفى لمحة تاريخية، عن الحديقة النباتية نجد أنها تمثل أسطورة ونموذجًا جماليًا وبانوراما فنية طبيعية تناثرت أضواؤها على صفحة نهر النيل الخالد لتعكس تشكيلات ضوئية لأشهر النباتات الاستوائية في العالم، التى تروي تاريخ أشجار ونباتات عمرها 116 عاما احتضنتها الحديقة فى جنوب مصر على بعد 878 كيلومترا من القاهرة.كما يبرز متحف النيل بمدينة أسوان الذى شهد على مدار الأيام الماضية تنفيذ أعمال الصيانة بشكل مكثف داخل المتحف إستعدادًا لإستقبال الزائرين بالعيد ، وتجهيزه لتنفيذ البرامج الترفيهية.وفي السياق ذاته، أعلنت المهندسة سحر لطفي رئيس مدينة جمصة عن اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى المدينة، موضحة أنه تم التوجيه لتفعيل كافة أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع والرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.وأكدت على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصة كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير اسطوانات البوتاجاز لتغطية الاحتياجات للمواطنين.ووجهت بالاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافة قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المدينة، وكذا قيام رؤساء الإدارات والأقسام بالمدينة خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة.وأكدت ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون والاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى أو إهمال.وأضافت أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وإدارة المواقف بالمدينة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام بالقواعد المرورية و الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم استغلال الركاب، وقيام المهندس احمد عبد القادر مدير قسم الحدائق برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين.وأوضحت المهندسة سحر لطفي، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها وفقا للأصول الطبية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات بنطاق المدينة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع ايه اعطال او احداث طارئة وإتخاذ إجراءات حلها فورا.وأكدت رئيس المدينة، على رفع درجة الاستعداد القصوى على إدارة الشاطئ وتضافر جهود كافة قطاعات الخدمات والمرافق وخاصة الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحي وتعظيم العمل في رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس وتوافر خدمات الإسعاف على الشواطئ وتوفير المنقذين وانضباط اعمال ابراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع اية احداث فورا بالتنسيق وتعاون تام من جميع الإدارات الخدمية بالمدينة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.وأوضحت أنه تم تشكيل غرف عمليات برئاسة المدينة وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بالمحافظة للإبلاغ عن ايه طوارئ والتجاوب معها فورا.