تجهيز ساحات ومساجد لصلاة عيد الفطر بالمحافظات..422 بالشرقية و84 بأسوان.. وأوقاف الإسكندرية تلغي ساحة الإبراهيمية.. صور

تجهيز 20 ساحة و76 مسجدا لصلاة العيد بمحافظة البحر الأحمر

تخصيص 422 ساحة لأداء صلاة العيد في الشرقية

84 ساحة تستقبل المصلين بأسوان لأداء صلاة عيد الفطر



انتهت مديرية الأوقاف بمحافظات مصر من تخصيص ساحات ومساجد لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، حيث قامت بتخصيص الساحات في المدن والمراكز المختلفة بكل محافظة.



حيث أكد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر إنه تم تجهيز ساحات لصلاة عيد الفطر المبارك بمعرفة الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بمشاركة مديرية أوقاف البحر الأحمر اعتبارا من اليوم الخميس وتكثيف الجهود بالشوارع لتنظيف وتجميل المدينة وتوفير هدايا لتوزيعها فى ساحات صلاة العيد وعددهم 20 ساحة صلاة و76 مسجدا منها اثنان بمدينة الغردقة ساحة مسجد الرحمن بالدهار وساحة مسجد الميناء الكبير بالسقالة .



وقد شدد المحافظ على ضرورة توزيع الهدايا والحلوى بجميع الساحات الرئيسية على الأطفال بعد صلاة العيد مباشرة وكذلك قيام مجلس المدينة بتجهيز أطقم من التعديات للإبلاغ عن التعديات لإزالتها فى الحال وتوفير المنقذين على الشواطئ خلال فترة العيد وتم التنبيه على الشواطئ الخاصة بضرورة توفير 2 منقذين على كل شاطئ، وأكد المحافظ على تكثيف الحملات على المحلات والأسواق التجارية وتوفير السلع الأساسية.



وفي الشرقية، قال الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية: أنه تم تخصيص 422 ساحة للمواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



وأوضح أنه تم تحديد 844 إماما وخطيبا بواقع 2 لكل ساحة (خطيب أصلي وآخر احتياطي)، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وجاهزيتها لاستقبال المصلين.



وفي أسيوط، أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الفطر المبارك وتجهيز الساحات الخاصة بالصلاة بمختلف المراكز، مشيرا إلى أن أسيوط سوف تنظم صلاة عيد الفطر المبارك بساحتي أرض الملاعب ومسجد ناصر في مدينة أسيوط على أن تضم مكانا خاصا كمصلى للنساء.



وقال المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط، إن الأماكن التي تم اختيارها بأسيوط تضم مساحات كافية لاستقبال المصلين يوم عيد الفطر المبارك، مع توفير مكان خاص للنساء في ساحة مسجد ناصر، يبدأ من مدخل شارع عثمان بن عفان باتجاه مسجد ناصر، وتخصيص مكان خاص للنساء أيضا بمنطقة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط في ملعب كرة السلة، على أن يكون مصلى الرجال بالملعب الرئيسي بساحة أرض الملاعب.



وعقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، اجتماعا لمناقشة عملية التنسيق والترتيبات اللازمة لفرش الساحتين والإشراف عليهما من قبل العلاقات العامة بديوان عام المحافظة وللتنسيق مع مديرية أوقاف أسيوط وقدم التهنئة خلال الاجتماع لمواطني أسيوط بحلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعود به على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.



وأكد سكرتير عام المحافظة على متابعة الوزير المحافظ لاستعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والشئون الاجتماعية والأوقاف والشباب والرياضة والوحدات المحلية بتجهيز وتوفير ما يتطلبه المواطنين خلال هذه الأيام المباركة.



وفي أسوان، خصصت مديرية الأوقاف بأسوان 84 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى مراكز المحافظة لاستيعاب أعداد المصلين.



صرح بذلك الشيخ محمود قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان لصدى البلد، والذى أشار إلى أنه تم تعيين أمام أساسى وخطيب بالمكافأة لكل ساحة من ساحات العيد.



وأضاف محمود قناوى بأنه يضاف إلى هذه الساحات المساجد الموجودة بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة لإتاحة صلاة العيد بها على الوجه الأكمل.



بينما في الأسكندرية، قال الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن جميع الأجهزة الرقابية والتفتيشية بالمديرية تقوم منذ الصباح الباكر بجولات تفتيشية مكثفة على جميع ساحات صلاة عيد الفطر المبارك ومتابعة إلغاء أى ساحة مخالفة وغير مصرح بها.



وأشار "العجمي"، في تصريحات صحفية إلى قيام الشيخ إبراهيم شويرب مدير عام إدارة شرق الإسكندرية بإزالة ساحة مخالفة تم إقامتها بمنطقة الإبراهيمية دعت المصلين إلى صلاة العيد وتوزيع جوائز وهدايا وتم على الفور اتخاذ اللازم وفقا لتعليمات الوزارة فى هذا الشأن.



وأكد "العجمي"، على المتابعة الشاملة لكافة الساحات حتى الإنتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك وكذلك الانتهاء من شعائر صلاة الجمعة مع التشديد بعدم تمكين غير المصرح لهم من الوزارة.