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فن

المطرب موسى يواجه مشكلات لإخلاله ببنود تعاقد كليباته

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:38 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
مشاكل كثيرة مثارة ضد المطرب الشاب موسى، خاصة بعد نشره عن اتفاقه مع أحد المخرجين الكبار على تصوير 3 كليبات جديدة، فى الوقت الذى قامت شركة "تمبو" المنتجة لأعماله بمقاضاته، لإخلاله ببنود التعاقد معها.

وأصدرت الشركة المنتجة للمطرب موسى، بيانا صحفيا تحذر فيه من التعاون مع هذا المطرب، وجاء فى نص البيان: "نشرت بعض الصحف خبر عن تعاقد المطرب موسي مع أحد المخرجين على بعض الأعمال الفنية، لذا فقد كلفت الشركة مستشارها القانونى الدكتور أحمد راشد المحامي بتحذير وإنذار كل من يتعامل مع هذا المطرب بدون الشركة.

وأضاف البيان أنه متعاقد معها بعقد إنتاج سارى، وكذلك عقد إدارة أعمال، وسوف تتخذ الشركة الإجراءات القانونية فورا ضده وضد كل من يتعامل معه مباشرة، ويشترك معه في الاستيلاء علي أموال الشركة المتمثلة في النسبة المالية المستحقة للشركة من أية عوائد مالية عن أى نشاط يشارك فيه هذا المطرب، وكل الحقوق الأخرى المحفوظة للشركة.

وسوف تحذف الشركة وتصادر أى فيديو عن عمل فني يتم تداوله بمشاركته من غير إنتاجها وتتهم منتجه أيا من كان بالاشتراك الجنائى والاستيلاء على أموال عامة والتحريض على إهدار حقوق الشركة المالية والأدبية، ما يعرض المطرب والمشترك والمشارك والمحرض لقانون العقوبات في مواد الجنايات والجنح".

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