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أخبار العالم

مستوطنات يحاولن اقتحام المسجد الأقصى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:01 ص
صدى البلد
رويترز
حاولت مجموعة من المستوطنات المتطرفات مساء أمس الخميس اقتحام المسجد الأقصى المبارك عبر عدة أبواب، إلا أن الشبان الفلسطينيين والحراس تصدوا لهم.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المستوطنات حاولن اقتحام المسجد الأقصى عند باب حطة والملك فيصل -أحد أبواب الأقصى- بالتزامن مع موعد أذان المغرب، الا ان الشبان والحراس تصدوا لهم ، وخلال ذلك قامت شرطة الاحتلال بملاحقتهن واحتجزت أربعة منهن في مركز شرطة "باب الإسباط".

وأوضح شهود العيان أن قرابة 30 مستوطنا اقتحموا منطقة باب الأسباط عقب احتجاز المستوطنات، وأدوا طقوسهم الدينية وشكلوا حلقات الرقص، فيما ردد الشبان التكبيرات رفضا لاستفزازات المستوطنين.

فيما قامت مستوطنة قبل قليل بأداء طقوسها الدينية عند باب الأسباط بالتزامن مع توافد المصلين إلى الأقصى لأداء صلاة العشاء.

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