كمبوديا آخر محطات برنامج على الكشوطي رمضان بعيونهم غدا

تقدم شاشة قناة الناس، اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، عادات وتقاليد أهل كمبوديا، وذلك فى السادسة إلا ثلث عصرا فى آخر محطات وحلقات برنامج "رمضان بعيونهم"، والذى يقدمه الكاتب الصحفى والمذيع على الكشوطى، ويستضيف الكشوطى ضيفا من كمبوديا للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين العادات والتقاليد المصرية فى الشهر الكريم وفي عيد الفطر المبارك.



"رمضان بعيونهم" يتناول العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان الكريم لدى المسلمين فى دول العالم، حيث استضاف البرنامج فى كل يوم من أيام رمضان ضيفا من دولة مختلفة، ليرصد عادات وتقاليد تلك البلد خلال الشهر الكريم، ومنهم مسلمو الصين واليابان وروسيا وألمانيا والهند وجزر القمر.



ويستعرض البرنامج كيف يستقبل أهل تلك الدول الشهر الفضيل، إضافة إلى أشهر ما يميز مطبخهم على فطار وسحور رمضان وعيد الفطر المبارك.