البحيرة تستعد لاستقبال عيد الفطر.. وقف الإجازات بالتموين والمجازر.. تكثيف الرقابة على الأسواق.. وتعديل مواعيد عمل 1240 مخبزا

استعدادات البحيرة لعيد الفطر المبارك

تجهيز 307 ساحات شعبية و614 إمام لصلاة العيد بالبحيرة

طرح كميات إضافية من اللحوم والأسماك بمنافذ التوزيع بأسعار اقتصادية

غرفة عمليات رئيسية و18 فرعية لتلقى شكاوى المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

رفع درجة الاستعداد القصوى وإعلان حالة الطوارئ بمديريات التموين والصحة والطب البيطرى



شددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وقيام جميع الوحدات المحلية بالتوسع فى فتح منافذ بيع المواد والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والاسماك بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والقوات المسلحة والمجمعات الاستهلاكية .



ووجهت محافظ البحيرة بضرورة بتكثيف الحملات التموينية خلال أيام العيد على المحال والأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات للتأكد من توافر كافة السلع والمنتجات بالأسعار المقررة وردع المخالفين، وذلك تيسيرا على المواطنين فى توافر جميع السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة.



وطالبت المحافظ، بتزويد منافذ البيع بدائرة المحافظة بكافة السلع والمتطلبات اللازمة للمواطنين وذلك بشكل دوري مع تكثيف الرقابة التموينية لضبط الأسعار، موجهة بضرورة استمرار إقامة وتنظيم المعارض الكبيرة بمدن ومراكز المحافظة لعرض كافة المواد الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة للمواطنين.



وأشارت المحافظ إلى تشكيل غرف عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف عمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقى اى شكاوى أو بلاغات خلال إجازة عيد الفطر المبارك والعمل على حلها فورا .

وخصصت المحافظة أرقام غرف العمليات التالية لتلقى بلاغات المواطنين خلال العيد:– غرفة عمليات محافظة البحيرة

الخط الساخن 114 – 0453356397 – 0453342993

– غرفة العمليات بمديرية الأمن 0453307742

- شرطة النجدة 0453345122

– غرفة عمليات مديرية التموين 0453318337

– غرفة عمليات مديرية الصحـة 0453317868

– الإبلاغ عن حالات التســمم الخط الساخن : مركز السموم كلية الطب جامعة الأسكندرية 034862244

- مرفق الإسعاف 0453309511

– الإبلاغ عن حوادث المرور: 01221110000



فيما أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة والمطاعم بمشاركة مديريتى الطب البيطرى والصحة.



ومن جانبه أكد المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة "لـ صدى البلد" تعديل مواعيد تشغيل 1240 مخبزا بدائرة المحافظة إلى ماكانت عليه قبل شهر رمضان المبارك حيث تبدأ مواعيد عمل المخابز من الساعة الخامسة بعد الفجر بدلا من 8 صباحا حتى يتم إنتاج الخبز وتسليمه طازجا ومطابقا للمواصفات مشيرا إلى وقف الإجازات لمفتشى التموين خلال إجازة عيد الفطر المبارك لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقى بلاغات الأهالي على مدار 24 ساعة وربطها بالإدارات الفرعية لتلقى أى شكاوى .



وأوضح" راشد " أن خطة التموين استعدادا لعيد الفطر المبارك تستهدف طرح كميات إضافية من اللحوم والأسماك والدواجن الطازجة والمجمدة بالمجمعات الاستهلاكية التي يبلغ عددها 76 جمعية استهلاكية وفى منافذ البيع الخاصة بالوحدات المحلية البالغ 16 منفذا بالإضافة إلى 16 منفذا أخرى تابعة للقوات المسلحة.



وأشار إلى تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية الصحة للتفتيش ومراقبة الأسواق لمطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري وشرطة مباحث التموين بمراقبة محلات الجزارة للتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية.



واضاف وكيل" تموين البحيرة " بانه تم توفير السلع التموينية التي تصرف على البطاقات مثل السكر والزيت والارز بكميات تلبى احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات الغاز بدائرة المحافظة لضمان وصول الأسطوانات بالأسعار المقررة للمواطنين بالاضافة الى طرح كميات اضافية فى المناطق التي قد يحدث بها أزمات،كتدبير احترازى على الرغم من توافر اسطوانات الغاز وكذا جميع المواد البترولية مثل السولار والبنزين بجميع انواعه.



وفى سياق آخرتمكن رجال مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر رمضان من تحرير 1131 محضر وتقرير عبارة عن : 682 محضر نتيجة للمرور على المخابز تمثلت فى ( نقص وزن – عدم اعلان عن مواعيد تشغيل – عدم توافر سجلات– عدم مطابقه رصيد الماكينة– تجميع خبز – تصرف وتجميع دقيق بلدى – توقف - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات- بطاقات تموينية – ميزان حساس – كارت ذهبي – عدم صرف بون – تجميع بطاقات- مخبز سياحي بدون ترخيص-عدم وجود ماكينة الصرف) و405 محاضر نتيجة للمرور على الاسواق ومحطات تموين السيارات والمحال التجارية ومحلات الجزارة عبارة عن ( عدم اعلان – غش تجارى– لحوم مكشوفه وذبح خارج السلخانه – بيع بازيد من السعر المقرر – تجار تموينيين – عدم تمكين- نشاط بدون ترخيص– اسمدة ومبيدات –-العاب نارية )



كما قامت الحملة بالتحفظ على المضبوطات التالية: بالنسبة للمرور علي المخابز: تجميع اكثر من 25 الف رغيف خبز مدعم -2400 بطاقه تموينية –810 شيكارة دقيق 82% عدم مطابقة ماكينة،والتحفظ على 9400 لتر سولار -565 اسطوانات غاز 25 كجم /12.5 كجم - 26000لتر بنزين ومصادرة 35 طن سكر تموينى – 5 الالف زجاجة زيت تموينى -

ومصادرة 6طن ملح طعام – 15000 عبوة مواد غذائية – 13500 كجم تين مجفف – 1100 كجم تمور مجففة – 180 كجم لحوم بلدية – 60 كجم لانشون – 1135 زجاجة زيت طعام – 1165 كجم دواجن – 50 كرتونة ملبن – 18000 كجم مخلل -6000 عبوة زبادي،و5 طن اسمدة مدعمه – 1050 عبوة مبيدات زراعية – 500 كجم صبغة الوان.



ومن جانب آخر أعلن الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك بجميع المساجد بدائرة محافظة البحيرة، مشيرا إلى تجهيز 307 ساحة شعبية على مستوى المحافظة لصلاة العيد، لافتا إلى تخصيص 2 من الأئمة فى كل ساحة للصلاة منهم إمام أساسي وآخر احتياطي وعلى رأسهم ساحة الاستاد الرياضي بدمنهور.

كما أنهت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر حيث تم تكثيف الحملات بمعرفة لجنة مراقبة الاغذيه للمرور والمتابعه وتشديد الرقابة على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ومطابقتها للمواصفات وسحب عينات منها وارسالها للمعامل للفحص لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة.



ومن جانبه أكد الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، قيام مديرية الصحة باتخاذ الاجراءات التالية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد الكبرى بمستشفيات البحيرة، وتشديد الرقابة على مصانع الأسماك المدخنة ومحلات الأسماك المملحة والمرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين بها لشهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والتزامهم بالممارسات الصحية السليمة أثناء تداول الأغذية.



وأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، رفع درجة الاستعداد بالغرفة الوقائية لتلقى البلاغات اليومية من الإدارات ورفع تقارير بها للإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة ومواجهة أي حالات تسمم غذائي من إفراط تناول كعك وبسكويت العيد

واتخاذ الإجراءات الوقائية على وجه السرعة وعمل التحريات اللازمة للحالات والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي.



وأكد الدكتور حسنى عباسى مدير عام الطب البيطرى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إستمرار فتح جميع المجاذر بدائرة المحافظة من أول يوم وقفة عيد الفطر المبارك وحتى آخر يوم مشيرا الى وقف الأجازات لجميع الأطباء والعاملين والإداريين بالمجازر و تشكيل غرفة عمليات بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة ونوبتجيات دورية بين الأطباء خلال ايام العيد لافتا إلى قيامه بالمرور مفاجئ على اللجان والحملات والمجازر والوحدات والإدارات وإلى إمداد المجازر بالمادة السرية والمطهرات وادوات النظافة.



وأضاف "عباسى" بأن مديرية الطب البيطرى تقوم بالمشاركة مع مباحث التموين والرقابة والصحة وشؤون البيئة فى شن حملات تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات بيع اللحوم ومراقبة الاسواق خلال ايام عيد الفطر المبارك مشددا على التعامل مع كافة البلاغات بجدية وبنفس اللحظة مشيرا إلى تواجد سيارة خاصة للحملات جاهزة على مدار 24 ساعة مديرية للتحرك بحملة فور وصول أى بلاغات.