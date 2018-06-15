فتاة لم تبال بخيانة خطيبها وطلبت المساعدة لإنقاذ بشرتها.. فيديو

أظهرت ضحية برنامج «شفط دهون» المذاع على قناة «النهار» رد فعل غير متوقع طوال الحلقة، ما تسبب في الكشف عن المقلب بعد أن استمرت الحلقة لفترة طويلة.



وكانت ندى، ضحية البرنامج، تعرضت لمقلب من خطيبها محمد، أقنعها خلال المقلب أنه على علاقة بإحدى السيدات تعرف عليها داخل إحدى عيادات التجميل.



ولكن ندى ظهرت متماسكة بشكل استفز معدي البرنامج ومقدميه، حتى أنهم تظاهروا بتصوير خطيبها أثناء تبادل القبل مع السيدة داخل العيادة وهددوه بعمل محضر أو دفع 50 ألف جنيه للتنازل عن كارت الميموري الخاص بكاميرا العيادة.



المفاجئ أن ندى لم تتجاوب مع الأمر، وظلت متماسكة، حتى بدأ معدو البرنامج بإيهامها بأنهم وضعوا كريما حارقا على بشرتها، وإن لم يتم سداد المبلغ لن يتم إزالة الكريم وستحترق بشرتها.



وكانت الحيلة الأخيرة هي السبيل الوحيد الذي حرك ندى لتبدأ في طلب المساعدة من خطيبها للتصرف حتى يتم إزالة الكريم الحارق من وجهها.



