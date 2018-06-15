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محافظات

ننشر أماكن شاشات عرض مباريات كأس العالم بالسويس

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:07 ص
شاشات عرض
شاشات عرض
حسن غنيمة
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالسويس، عن الأماكن المتاح بها شاشات عرض مباريات كأس العالم ٢٠١٨م بالنوادى والمراكز التابعة للمديرية داخل المحافظة.

حيث أعلنت توافر الشاشات فى مركز شباب المدينة والمثلث ومركز شباب سليم الحى ومركز شباب السلام ومركز شباب أبناء السويس ومركز شباب التوفيق ومركز شباب الجناين و نادى منتخب السويس ونادى التجارة و نادى النوبة و نادى السويس للبترول ونادى النصر للبترول ونادى المشايه ببورتوفيق والنادى الاجتماعى.

ومن جانبه صرح سعيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة فى السويس، أن المديرية وفرت بعض الشاشات الى بعض المراكز غير المتوافر بها شاشات عرض من أجل عرض مباريات كأس العالم إلى المواطنين بالمجان.

وأضاف سعيد محمد، أنه تم اختيار الأماكن المظللة وداخل المباني حرصا على راحة الجماهير من حرارة الجو نظرا لإقامة المباراة فى الساعة الثانية ظهرا.

من جهة أخرى أعلنت محافظة السويس مشاركة المحافظ اللواء أحمد حامد جماهير السويس فى مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم فى كأس العام بمركز شباب فيصل.

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