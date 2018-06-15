إخلاء سبيل 12 إخوانيا بإيتاى البارود بكفالة 5 آلاف جنيه

قرر أحمد الصراف وكيل النائب العام وبرئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي مدير نيابة بندر إيتاى البارود وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد فليفل، أمس الخميس، إخلاء سبيل 12 إخوانيا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنية لكل فرد.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة السابق، قد تمكنت ضبط من 12 من أعضاء الجماعة المحظورة بمدينتي إيتاي البارود ودمنهور، بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6645 إداري 2018 إيتاي البارود.