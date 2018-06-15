ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إخلاء سبيل 12 إخوانيا بإيتاى البارود بكفالة 5 آلاف جنيه

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:08 ص
محكمة
محكمة
جمالات الدمنهورى
قرر أحمد الصراف وكيل النائب العام وبرئاسة المستشار إبراهيم المنشاوي مدير نيابة بندر إيتاى البارود وبإشراف المستشار أحمد حامد المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، وسكرتارية محمد فليفل، أمس الخميس، إخلاء سبيل 12 إخوانيا بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنية لكل فرد.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة السابق، قد تمكنت ضبط من 12 من أعضاء الجماعة المحظورة بمدينتي إيتاي البارود ودمنهور، بتهمة التحريض على العنف والانضمام لجماعة محظورة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6645 إداري 2018 إيتاي البارود.

ترشيحاتنا

هدف رابع عالمي لروسيا أمام السعودية بافتتاح كأس العالم.. فيديو

أشرف صبحي: سوف نحافظ على منظومة النادي الأهلي والزمالك.. فيديو

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة ؟.. المفتي يحسم الجدل

وزير الدفاع لـ السيسى: نقف خلفكم حراسا أمناء على مصر

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

شاهد.. سيلفي الزعماء خلال مباراة السعودية وروسيا

دولة عربية تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

مرتضى منصور يكشف حقيقة انسحاب الزمالك من صفقة أحداد

عادل إمام ومحلب في عزاء زوجة محمد عبد المنعم .. فيديو و صور

شاهد.. لحظة وصول وزيرة الصحة لديوان الوزارة عقب حلف اليمين

أغرب ما ستشاهده لامرأة في العالم.. حركت قطارا بقوة خارقة

شاهد.. رد فعل محمد بن سلمان بعد هدف روسيا فى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

شاهد .. اغتيال سياسي مكسيكي أثناء التقاط سيلفي مع معجبة
نهاية مفتوحة للحلقة 30 والأخيرة من كلبش 2 .. فيديو
شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس
فتاة لم تبال بخيانة خطيبها وطلبت المساعدة لإنقاذ بشرتها.. فيديو
تيريزا ماي: عيد الفطر فرصة المسلمين للم الشمل وتجديد الأرواح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟