أحمد السقا يتوقع نتيجة مباراة المنتخب الوطني اليوم

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، تغريدة لتشجيع المنتخب المصرى متوقعا الفوز اليوم على أوروجواى.



قال السقا بالتغريدة: "‏‏والله والله انا واثق في المنتخب المصري.. لاعيبه وقت الجد بيتحولوا لاسود وربنا هيجبر بخاطرنا بكره

قولو يااااااااارب".



جدير بالذكر أن مصر ستواجه منتخب أوروجواي اليوم الجمعة، في أولى مباريات الفراعنة بروسيا الساعة 2 بملعب سنترال ستاديوم بـ كاترينبورج.



تأتي المواجهة الثانية للمنتخب بروسيا أمام المنتخب الروسي الثلاثاء 19 يونيو في تمام الساعة الـ 8 مساء بملعب "كريستوفسكي" بـ سان بطرسبرج.