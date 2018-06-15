مسئول إماراتي: أمريكا ترفض طلبنا لتقديم دعم مخابراتي لعملية باليمن

قال مسؤول إماراتي أمس الخميس إن الولايات المتحدة رفضت طلبا إماراتيا بتقديم معلومات مخابراتية وإزالة ألغام ومراقبة واستطلاع للعملية العسكرية في ميناء الحديدة اليمني.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه أن فرنسا وافقت على تقديم المساعدة من خلال إزالة الألغام دعما للعملية. وقال المسؤول إن المعلومات المخابراتية الإماراتية تشير إلى أن الحوثيين لغموا الميناء.



وقصفت طائرات وسفن حربية للتحالف العربي مواقع للحوثيين في الحديدة أمس الخميس مع سعي التحالف الذي يضم قوات من الإمارات إلى السيطرة على الميناء الرئيسي في أكبر معركة في الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.