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مظاهر العيد في شمال سيناء بين الأمس واليوم..حفلات سمر وسباقات الهجن عادات انقرضت .. وزيارة الأقارب والتنزه تحل محلها

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:59 ص
صدى البلد
احمد صالح
مظاهر العيد في سيناء
حفلات السمر وسباقات الهجن عادات انقرضت في سيناء
الحرص علي أداء صلاة العيد في الملاعب أو على ساحل البحر
هدية العيد تدخل البهجة والسرور على الأقارب

هناك عادات وتقاليد في العيد بسيناء انقرضت من أكثر من 20 سنة حيث كانت تقام حفلات سمر ليلية وسباقات للهجن في نهار أيام العيد بمشاركة الشباب من مختلف القبائل ومسابقات في الشعر وغيرها من مظاهر الاحتفالات السيناوية بالعيد المتعارف عليها والتي لم يعد أحد يتمسك بها.

ويحرص أبناء سيناء على أداء صلاة العيد في الخلاء سواء في الملاعب أو على ساحل البحر وبعدها يتجه المصلون  إلى المقابر لقراءة الفاتحة على أرواح الموتى، كما يحرص الرجال والشباب على زيارة أقاربه الذين يقطنون في تجمعات بعيدة لافتا إلى أن كل هذه العادات يتمسك بها بدو شمال سيناء وحضرها خاصة في التجمعات البدوية البعيدة عن المدن

وقال سليمان عياط الباحث في شئون التراث السيناوي إن "المندرة"  أو المجالس العربية ملتقى الرجال موجودة داخل كل بيت ومفتوحة للقريب والغريب وتكون في مكان منعزل عن البيت .

وقالت أم محمود من أهالي مدينة العريش تختلف مظاهر العيد عن مثيلاتها في المحافظات الأخرى‏، خاصة و أن وجبة "الفطائر " من أكثر الوجبات المشهورة في العيد لدى البادية بينما أكل الفسيخ في أول يوم العيد أساسي خاصة في المدن، كما تشكل عطلة العيد فسحة ليمارس الأطفال هواياتهم، ويلعبون ويمرحون وإن ضاقت بهم الأرض ، بسبب الأوضاع الأمنية في سيناء.

وأشارت إلى أنها تجد في النزهة تفريج عن قلوب أطفالها وتجتهد في إدخال بهجة العيد لديهم ، بالذهاب إلي الملاهي الصغيرة وسط مدينة العريش.

فيما تقول أم حسن أن الأهل يتجمعون معا في منزل العائلة كي نشعر بفرحة العيد حيث يلتقي جميع الأقارب الكبار والصغار والرجال والنساء ويهنئون بعضهم بعضا في جو من الألفة والمودة والرحمة".

ثم تذهب هي وأبنائها إلى بيت والدها تقضي الليلة مع أسرتها، وفي اليوم التالي تخرج وإياهم إلى زيارة الأقارب من العمات والخالات وأخيرًا تسنح لها فرصة التنزه في الأماكن المفتوحة والذهاب إلى الملاهي والحدائق العامة، مؤكدة أن تلك التقاليد تغير من روتينها اليومي في الأيام العادية، لتجديد الطاقة والاستمتاع باجازة العيد.

ويشير الحاج محمد من العريش الي أنه يشترى كافة مستلزمات العيد , وأهمها "الفسيخ" حيث يتنقل بين بسطات السمك التي تحولت لبيع الفسيخ بأشكاله وألوانه المختلفة ليحصل على كمية مناسبة وأنواع يحبها أبنائه وأحفاده لافتا الي ان هدية العيد تدخل الفرحة والسرور علي الاقارب كما تمسح أي خلافات وعصبية وتهيئ القلوب للتسامح والود".

وأضاف: لكن الشيء الذي يحرص عليه الجميع كبار وصغار صباح يوم العيد بالتجمع علي شاطيء البحر في الهواء الطلق لصلاة العيد في الخلاء وبعدها يتناول الجميع طعام الإفطار وهي في الغالب اسماك فسيخ مملح .

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