أول تصريحات وزراء حكومة مدبولي.. صبحي: لا احتقان بالوسط الرياضي..عبد الغفار: الرئيس أكد ضرورة العمل المؤسسي..عبدالعاطي: مواجهة العجز المائي.. ووزيرة الصحة: مفيش إجازات في العيد

•وزير الرياضة: الاهتمام بالقاعدة الشبابية بناء على تعليمات الرئيس السيسي

•وزير الموارد المائية: رفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها

هالة زايد: مفيش إجازات في العيد.. وأتواصل مع جميع العاملين بوزارة الصحة



جاءت أول تصريحات التي أدلى بها الوزراء المكلفون بحكومة دكتور مصطفى مدبولى، مبشرة بالخير وواعية بواقع المجتمع المصرى وجاءت جميعها تصب في خدمة المواطن بجميع فئاته.



كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في أول تصريحاته عقب حلف اليمين بتوليه المنصب الجديد، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" إن أهم أسس الاستراتيجية، أنه لا احتقان في الوسط الرياضي بمعني العمل على إزالة أي مشاحنات أو أزمات.



وأضاف أنه لابد من الاهتمام بالقاعدة الشبابية بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، من خلال الرياضة في المدارس والجامعات، والمشاركة الشبابية في كافة المجالات.



وأشار إلى أن من أبرز الأسس هي استمرار ريادة مصر في الرياضة والعمل على التطوير خلال الفترة المقبلة في كافة الأنشطة الرياضية والشبابية.



وكشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل الاجتماع الذي تم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء الجدد عقب تأدية اليمين الدستورية.



وقال عبد الغفار، في أول تصريحات له من ديوان الوزارة، إن الرئيس أكد وجوبية العمل المؤسسي ووجود خطة للتسليم والتسلم بين القيادات القديمة والجديدة على جميع المستويات لتكون لانتقال الملفات وليس انتقالا للسلطة.



وأضاف أن الرئيس أكد ضرورة تعظيم الموارد في قطاعات المختلفة ومساهمتها في تحقيق أهداف المؤسسات، كذلك دور الجامعات في بناء شخصية الإنسان المصري وثقافته واسترجاع ما تم تجريفه على مدار السنوات السابقة.



وتابع قائلا: "تحدثنا عن أسلوب النقل للعاصمة الإدارية الجديدة والمنهج العلمي في التعامل في المشكلات والتنسيق بين الوزارات لتعالج من منطلق علمي وليس من واقع خبرات سابقة فقط، وتم التأكيد على دور المستشفيات في التعامل مع قوائم الانتظار، وشدد الرئيس على ضرورة التأهيل والتدريب لقدرات العاملين بأجهرة الدولة وتفعيل الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للوصول إلى مستوى الجدارة للذين سيعملون في الدولة".



وأكد أن الرئيس شدد على ضرورة التنسيق بين التعليم العالي والشباب والرياضة لعودة الجماهير في مباريات الدوري، وإظهار الصورة الحقيقية للمشجعين، والحفاظ على الممتلكات العامة، وكذلك ضغط الإنفاق، وضرورة وجود استغلال اقتصادي لكل مقدرات الوزارات.



وأكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أن الفترة القادمة ستشهد تحركا على عدة محاور للتعامل مع مواجهة العجز المائي المتزايد للبلاد، منها التعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد من "سطحية وجوفية وأمطار"، وتصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 900 مليار جنيه حتى عام 2037.



وقال وزير الري فى تصريحات صحفية أمس الخميس، إن الخطة تشمل تحسين نوعية المياه بالمجاري المائية ورفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها من خلال التوسع في حصاد مياه الأمطار وإنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول والاستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة، إضافة إلى إقرار استخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.



وأشار الوزير إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل، وبدأت في تنفيذ خطة لاستبدال البذور بنوعيات أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه، وقادرة على تحمل الملوحة، ودرجات الحرارة، بالإضافة إلى التوسع في نظم الري الحقلي الحديثة.



وأوضح أنه جاري العمل على تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها (بتصرف مليون م3/ يوم) لتغذية الزمام شرق القناة، طبقا للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما تجري حاليا أعمال دراسة نقل مياه مصرف بحر البقر لترعة السلام بعد معالجتها (بتصرف حوالى 5 ملايين م3/ يوم) لتغذية زمام ترعة السلام شرق القناة.



وحول إمكانية التعامل مع مشاكل نقص مياه الري في بعض المناطق، أكد وزير الري أنه يتم حاليا التفاوض مع بنك التنمية الأفريقي، وهيئة المعونة اليابانية "الجايكا" لتمويل مشروع لتحويل نظم الري التقليدية لنظم الري الحديث بأراضي الخريجين في مساحة 50 ألف فدان بمنطقة بنجر السكر، وذلك في إطار ترشيد الاستخدامات، بالإضافة إلى 50 ألف فدان أخرة بمدن محافظة الفيوم.



وأضاف أن قطاع تطوير الري يقوم - حاليا - بتنفيذ حزمة مشروعات بالعديد من محافظات الجمهورية، لرفع كفاءة استخدام المياه وخفض الفواقد على مختلف مستويات شبكة الري المساهمة في زيادة إنتاجية الفدان، وتعظيم العائد من وحدة المياه، مشيرا إلى أن القطاع انتهى - حتى الآن - من تطوير زمام 605 آلاف فدان بمختلف المحافظات من خلال تشكيل 2133 رابطة ترع فرعية، و9145 رابطة لمستخدمي المياه على المساقي بإجمالي استثمارات تتخطى 3 مليارات جنيه.



وأكد الوزير أن الخطة قصيرة المدى تحتاج استثمارات تصل إلى 31.5 مليار جينه لتوفير 6،85 مليار م3، في الفترة من 2018 إلى 2021 بالتعاون بين الوزارة، وزارتي الزراعة، والإسكان بالتوسع في استخدام الصرف الوسيط، عن طريق تنفيذ 121 مغذيا للترع من المصارف بإنشاء 92 محطة رفع صغيرة وتجديد وإحلال البوابات المتهالكة، مع تكثيف عمليات تطهير الترع وإزالة الحشائش وتأهيل قطاعات الترع المستبحرة، علاوة على استخدام مياه مصرف المحسمة بعد المعالجة، ومياه مصرف بحر البقر بعد المعالجة، حيث نحتاج 1.26 مليار جينه لتوفير 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا بخلاف مصرفي بحر البقر، والمحسمة بتكلفة 24,33 مليار جنيه لتوفير 2,1 مليار م3 وتخصيصها لمناطق شرق القناة.



من جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه لابد علي الجميع من قيادات وعاملين، العمل علي حل الأزمات بالتواجد علي أرض الواقع والاحتكاك بالمواطنين والمرضي للتعرف علي مشكلاتهم.



وأضافت هالة زايد، في تصريحات صحفية، عقب أداء اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أنه سيكون هناك تواصل مع جميع العاملين بالوزارة من كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلي أن الوزارة بيتها الذي تربت فيه.



وأكدت وزيرة الصحة، أن التأمين الصحي الجديد والزيادة السكانية ونشر التوعية اللازمة للحد من تلك الظاهرة والوصول إلي المعدلات المطلوبة من أولويات الوزارة، مشيرة إلي أنها ستعمل منذ اللحظات الأولي وتتواجد في الوزارة في إجازة عيد الفطر المبارك مع قيادات الوزارة وسيكون هناك جولات في جميع المحافظات، قائلة: «مفيش إجازات بكرة.. وهنلف مصر كلها».