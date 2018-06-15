وائل عبدوش مدير عام شركة آي بي إم مصر خلفا لعمرو طلعت

أعلنت شركة آي بي ام عن تعيين وائل عبدوش مديرًا عامًا لفرع الشركة في مصر خلفًا لعمرو طلعت والذي تولى المنصب منذ عام٢٠١٠. وقد تولى عمرو طلعت منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة الجديدة.



وسوف يقوم وائل عبدوش بتولي إدارة أعمال فرع الشركة بمصر من خلال تطبيق استراتيجية تكنولوجيا المعلومات للشركة والموجهة نحو التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البلوك تشين، البيانات الضخمة وتحليل البيانات، لدعم خارطة الطريق المصرية الاستراتيجية نحو التحول الرقمي ولتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمؤسسات والشركات في جميع القطاعات الرئيسية في مصر.



ويتمتع عبدوش بأكثر من ٢٧ عامًا من الخبرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الصعيد الدولي والإقليمي في مصر والشرق الأوسط ووسط وشرق أوروبا وأفريقيا. وقد تقلد العديد من المناصب في شركة آي بي ام وكان آخر منصب تولاه هو إدارة مجموعة الأنظمة والتقنيات لآي بي ام في الشرق الاوسط وافريقيا.



حصل عبدوش على درجة البكالوريوس في مجال الاتصالات وهندسة الإلكترونيات من جامعة عين شمس عام ١٩٨٩ بمصر، كما حصل أيضا على شهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال من إنجلترا عام ٢٠٠١.



وقد توجه تكريم التهامي، المدير العام لشركة آي بي ام في الشرق الأوسط وأفريقيا بالشكر لعمرو طلعت قائلًا: "أود أن أشكر عمرو طلعت على حسن إدارته لأعمال الشركة في مصر منذ عام ٢٠١٠ حيث لعبت آي بي ام دورًا فعالًا في تقديم حلول رقمية مبتكرة للسوق المصري للمساعدة في تمكين التحول الرقمي في مصر لدعم الأجندة الوطنية وأتمنى له التوفيق في منصبه الجديد". وأضاف: "أود أن أرحب بوائل عبدوش في منصبه الجديد، وهو مدير تنفيذي متميز يتمتع بسنوات عديدة من الخبرة في آي بي إم، ولدي كل الثقة انه سوف يواصل بنجاح قيادة أعمال آي بي ام في مصر".