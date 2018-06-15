فتح مراكز الشباب بقرى الشهداء لعرض مباريات مصر في كأس العالم

قالت هناء عقيلة، رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، أمس الخميس، أنه سيتم فتح جميع مراكز الشباب والرياضة بقرى المركز مجانا لمشاهدة مباريات المنتخب المصرى بكأس العالم.



وأضافت، أنه تم التنسيق مع مدير إدارة الشباب والرياضة بالمدينة لتوفير الخدمات اللازمة لفتح مراكز الشباب بقري " دراجيل - عمروس- كفر السوالميه - ساحل الجوابر - العراقيه - نادر - مركز شباب المدينه " مجانا للجميع لمشاهدة مباريات كأس العالم.

