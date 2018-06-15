عزمي مجاهد: الإخوان سبة في جبين مصر

عقب الكابتن عزمي مجاهد، على صورة الإعلامي علاء صادق، قائلا: "ياما"، مضيفا أن إعلاميين الإخوان يحتاجون إلى العرض على طبيب نفسي، ويعانون من شذوذ نفسي.



وأشار "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، الخميس، إلى أن الإخون لا يستحقون حكم مصر، ولا حتى حكم مدرسة، مضيفًا أن الإخوان سبة في جبين مصر.



ووجه رسالة إلى المصريين، "إحنا في نعمة.. ناكل ومنشربش بس نعيش في أمان"، مضيفًا أن فترة حكم الإخوان كان بها قتل "عيني عينك".



