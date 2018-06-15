مصر الخير: البنوك المصرية ساهمت في إفطار 10 ملايين صائم

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن دعم العديد من البنوك المصرية والعاملة فى مصر لحملتها السنوية خلال شهر رمضان المبارك والتى استهدفت هذا العام إفطار 10 ملايين صائم من خلال توزيع الكراتين الغذائية وإفطار صائم والخيم الرمضانية.



يأتى تعاون مؤسسة مصر الخير مع قطاع البنوك خلال شهر رمضان المبارك استمرارًا لتعاونهم المثمر طوال العام فى مختلف القطاعات التى تعمل بها المؤسسة وهى الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعى، ومناحى الحياة، والبحث العلمى والابتكار، والتنمية المتكاملة لتحقيق هدف موحد وهو تنمية الانسان المصرى ايمانا من المؤسسة بأهمية توفير حياة معيشية لائقة للأسر الاكثر استحقاقا ومساعدتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.



ويعتبر "البنك الاهلى المصرى" من أكبر الداعمين لمؤسسة مصر الخير خاصة فى قطاع "التنمية المتكاملة" حيث شارك البنك الاهلي المصري بحملة إفطار 10 ملايين مواطن من خلال توزيع 6400 كرتونة على القرى الاكثر احتياجا خلال شهر رمضان ، ويقوم البنك بتحسين بيئة 17 قرية، حيث يتم العمل على توفير الخدمات الصحية، وتطوير وترميم مدارس التعليم المجتمعي للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، بالإضافة الى توفير مشاريع توليد للدخل وتحسين شبكات الصرف وتوفير المياه النظيفة ، وهدم وبناء المنازل للمواطنين الأكثر احتياجا.



كما شارك البنك الاهلى المصرى فى العديد من المشروعات الاخرى والتى تهدف الى اعادة احياء المبادئ المصرية الاصيلة من خلال حملة "تزينوا بالاخلاق"، ومشاريع البحث العلمى والابتكار وفك كرب الغارمين والمساهمة فى علاج فيروس C وغيرها من المشروعات المختلفة.



كما دعم "بنك الامارات دبى الوطني" خيمة رمضان في التجمع الخامس ساهمت فى تقديم الافطار لعدد 18 ألف صائم، و1120 توزيع كرتونة رمضان، ومساعدة مؤسسة مصر الخير بتوفير مقر لتعبئة وجبات إفطار مسافر طوال شهر رمضان المبارك والمساهمة في التعبئة عن طريق فريق من متطوعين البنك ، ومشروع توليد داخلي عن طريق الصوب الزراعية.



كما دعم "بنك إسكندرية" خيمة الشيخ زايد التى قدمت الافطار لعدد 18 ألف صائم خلال الشهر الكريم. فى حين ساهم "مصرف أبو ظبى الاسلامى" فى توزيع 3360 كرتونة رمضان بالاضافة الى دعم الغارمين وغيرها من المشروعات ويأتى فى مقدمتها دعم مدارس التعليم المجتمعى، وترميم وتسقيف المنازل.



ووجه بنك "التجاري وفا" جهوده خلال شهر رمضان لدعم 2000 كرتونة رمضان 25 كيلو وقام بنك بلوم برعاية خيمة رمضانية تساهم فى إفطار 18 الف صائم.



وصرحت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير "نتوجه بالشكر الى كل شركاء النجاح فى قطاع البنوك لدعمهم ورعايتهم لمشروعات مؤسسة مصر الخير. فمنذ نشأة المؤسسة ونعمل على التعاون الوثيق مع شركاء النجاح لتنمية الانسان المصرى وتحقيق تنمية مستدامة للاسر الاكثر استحقاقا.



الجدير بالذكر ان حملة إفطار هذا العام استهدفت 10 ملايين صائم، وتشمل عددًا من الأنشطة منها تعبئة وتوزيع حوالي 420 ألف كرتونة رمضانية تزن الكرتونة الواحدة حوالى 25 كيلو بالإضافة إلى إقامة 60 خيمة رمضانية في 22 محافظة تسع الخيمة الواحدة لحوالي 600 صائم فضلًا عن مشروع إفطار المسافر الذي يستهدف توزيع 500 ألف وجبة على الصائمين المسافرين وقت الإفطار وذلك حتى نهاية الشهر الكريم.



كما استهدفت حملة مؤسسة مصر الخير خلال شهر رمضان فك كرب 5000 غارم ، بالإضافة إلى تركيب وصلات المياه النقية للمنازل المحرومة من وصول مياه الشرب النظيفة لها فضلا عن شبكات ومحطات المياه للقرى التي تعاني من نقص المياه النظيفة.



