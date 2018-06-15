نائب: تشغيل المصانع المتعثرة أبرز تحديات وزير الصناعة الجديد

قال النائب عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن أبرز التحديات أمام وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار تتمثل فى تشغيل المصانع المتعثرة، مؤكدا على ضرورة تشغيلها حتى تنتج ، وذلك من خلال عمل تسهيلات فى البنوك وتقسيط المبالغ عليها.



كما طالب المحلاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة اهتمام وزير الصناعة الجديد بالعمل على ملف المحاجر والمناجم ، خاصة وأنها تمثل ثروات غنية لمصر ، تنعكس بشكل إيجابى على الصناعات فى مصر.

