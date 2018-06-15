مصر الثورة يهنئ الحكومة الجديدة.. ويعلن مساندتها

قدم الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب مصر الثورة التهنئة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والوزراء الجدد فى التشكيل الوزارى الجديد البالغ عددهم 12 وزيرا جديدا معربا عن أمله فى أن تنجح هذه الحكومة فى مهامها خلال هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخ مصر.



وأعلن أبو العطا فى بيان له دعم ومساندة الحزب لهذه الحكومة الجديدة من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التى تواجه مصر داخليا وخارجيا والإسراع فى تنفيذ التكليفات المهمة التى جاءت فى الخطاب التاريخى الشامل الذى ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب بعد أدائه لليمين الدستورية لتولى مهامه الرئاسية لفترة رئاسية ثانية خاصة فيما يتعلق بالهوية المصرية وإعادة بناء الإنسان المصرى وإدخال إصلاحات جذرية فى ملفات الصحة والتعليم والثقافة.



وقال رئيس حزب مصر الثورة إن الحزب على استعداد لتقديم جميع دراساته وتوصيات لجانه النوعية للحكومة الجديدة من أجل المساهمة فى حل المشكلات خاصة داخل ملفات الإصلاح الاقتصادى والتعليم والصحة والثقافة والتشغيل والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للحد من مشكلة البطالة.



وتقدم الدكتور حسين أبو العطا بالتحية والشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة على مابذلوه من جهد كبير لصالح مصر وشعبها.

