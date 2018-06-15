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فن

شاهد الحلقة الـ29 من عزمى وأشجان .. فيديو

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:15 ص
صدى البلد
سمر سعد
شهدت الحلقة ال 29 من مسلسل " عزمى واشجان " الكثير من التطورات حيث قام أحد رجال العصابات " بيومى فؤاد " بخطف عزمى واشجان لمساعدته فى سرقة إحدى شركات المحمول واستخدام بيانات عملاء الشركة لتحقق الشركة خسائر كبرى.

وبالفعل قام عزمى واشجان بالتخطيط للمهمة وذهبت اشجان الى صاحب شركة المحمول وأقنعته أنها مذيعة وأخذت بصمته اليدوية وبصمة صوته أيضا ونجحت فى سرقة بيانات العملاء.

كما قدم عزمى دور عامل نظافة ليقوم بتحطيل كاميرا المراقبة .وفى نهاية الحلقة ترك بيومى فؤاد عزمى واشجان بعد ما نجحوا فى مهمة النصب .

عزمى وأشجان بطولة حسن الرداد وايمى سمير غانم وسمير غانم ونسرين امين.

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