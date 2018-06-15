برلمانى: أطالب رئيس الحكومة بتولى ملف تقنين وضع اليد

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جمع الدكتور مصطفى مدبولى، بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، نتيجة السمعة الطيبة التى يتمتع بها والشفافية في التعامل والمصداقية التى استطاع من خلالها أن يحقق إنجازات على أرض الواقع.



وأضاف عبد الجواد، فى بيان صحفى له أن رئيس الحكومة استطاع ان يجعل من وزارة الإسكان منافس قوى فى سوق العقارات، وذلك من خلال ما حققه فى ملف الإسكان الاجتماعى، والمدن الجديدة التي أصبحت وجهة كل المصريين سواء محدودى الدخل او الطبقات أصحاب الدخول المرتفعة وأنه يخاطب كل شرائح المجتمع فى هذه المشروعات.



وطالب عضو مجلس النواب، بإسناد ملف تقنين اراضى وضع اليد لوزارة الإسكان، وذلك لأن الملف فى شكله الحالى لم يخفف عن كاهل المواطنين شيئا ومازالت العقبات أمام المواطنين كما هى ولم يتم إحراز أي نتائج على أرض الواقع، مؤكدا على أن وزير الإسكان وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية وفقا للاعتمادات المالية.

