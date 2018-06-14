إدخال 958 شاحنة إلى قطاع غزة طوال شهر رمضان

قالت مصادر ان إجمالي عدد الشاحنات التي تم إدخالها من مصر الى قطاع غزة طوال شهر رمضان المبارك عن طريق معبر رفح البري بلغ 958 شاحنة محملة بسلع متنوعة.



وكشفت المصادر ان من بين الشاحنات التي تم ادخالها 397 شاحنة مواد بناء اسمنت وحديد و384 شاحنة مواد غذائية و164 شاحنة مواد بترولية للمساعدة في تشغيل محطة الكهرباء في قطاع غزة .



ولفتت الى انه تم ادخال 12 شاحنة أدوية ومستلزمات طبية لدعم المستشفيات والمراكز الطبية في محافظات قطاع غزة للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين الفلسطينيين اثر العدوان الاسرائيلي على أبناء القطاع أثناء قيامهم بمظاهرات العودة .

