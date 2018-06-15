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رياضة

مدرب الأحمال الجزائري ياسين بوعصيدة ينضم للجهاز الفني للإسماعيلي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:21 ص
فريق الاسماعيلى
فريق الاسماعيلى
أ ش أ
قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين الجزائري ياسين بوعصيدة في منصب مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مواطنه خير الدين مضوي.

وأوضح مجلس الإسماعيلي - عبر موقعه الرسمي /الخميس/ - أن تعيين ياسين بوعصيدة بالجهاز الفني للفريق جاء بناءً على طلب المدير الفني خير الدين مضوي.

وسبق لبوعصيدة العمل في نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي لمدة 8 سنوات، وتوج بكأس تونس مرتين موسمي 2013-2014 ، 2015-2016، وكأس الاتحاد الإفريقي.

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