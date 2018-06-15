مدرب الأحمال الجزائري ياسين بوعصيدة ينضم للجهاز الفني للإسماعيلي

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين الجزائري ياسين بوعصيدة في منصب مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة مواطنه خير الدين مضوي.



وأوضح مجلس الإسماعيلي - عبر موقعه الرسمي /الخميس/ - أن تعيين ياسين بوعصيدة بالجهاز الفني للفريق جاء بناءً على طلب المدير الفني خير الدين مضوي.



وسبق لبوعصيدة العمل في نادي النجم الرياضي الساحلي التونسي لمدة 8 سنوات، وتوج بكأس تونس مرتين موسمي 2013-2014 ، 2015-2016، وكأس الاتحاد الإفريقي.