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أخبار العالم

تيريزا ماي: عيد الفطر فرصة المسلمين للم الشمل وتجديد الأرواح.. فيديو

الخميس 14/يونيو/2018 - 11:57 م
رئيسة الوزراء البريطانية
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
أحمد محرم
هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المسلمين في بلادها والعالم، عبر خطاب مصور قالت فيه إن ليلة عيد الفطر مناسبة عظيمة للسعادة والاحتفال لدى المسلمين.

وأضافت ماي أن "نهاية شهر رمضان المبارك تمثل ما هو أكثر من الاحتفال، فهي مناسبة للمسلمين للم الشمل مع العائلة والأصدقاء والجيران وفرصة لتجديد الأرواح ومساعدة المساكين وشكر الله على نعم الحياة".

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية "إنها أيضًا فرصة لنا جميعًا في المملكة المتحدة للاحتفال بمشاركة 3 ملايين مسلم في حياتنا الوطنية، ففي كل ركن من بلادنا يساهم المسلمون بإيجابية في مجتمعاتهم ووطنهم، ويلعبون دورًا في جعله أمة ناجحة متنوعة نفخر بها جميعًا".

وختمت رئيسة الوزراء تهنئتها بعبارة "عيد مبارك" التي نطقتها بالعربية.

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تيريزا ماي: عيد الفطر فرصة المسلمين للم الشمل وتجديد الأرواح.. فيديو

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