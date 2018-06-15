موريتانيا تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلنت اللجنة المركزية الموريتانية لمراقبة الأهلة أن اليوم /الجمعة/ أول أيام عيد الفطر المبارك.



وأكد رئيس اللجنة القاضي محمد محمود ولد غالي - في بيان بثه التلفزيون - ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1439 مساء أمس /الخميس/، وبناء على ذلك فإن اليوم /الجمعة/ هو أول أيام عيد الفطر المبارك .



من جانبه دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الموريتانيين إلى أن يستلهموا من قيم رمضان، ضوابط لسلوكهم في حياتهم اليومية، تعزيزا للحمتنا الوطنية، وضمانا لتطور البلد وتقدمه.



وعبر الرئيس الموريتاني - في خطاب وجهه بمناسبة العيد - عن شكره لكل الذين ساهموا في إحياء شهر رمضان المبارك، من علماء وفقهاء وأطباء وإعلاميين.



وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر وبناء على تقرير من وزير العدل يمنح عفو شامل عن اثنين وسبعين سجينا من سجناء الحق العام.