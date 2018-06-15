وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر المبارك

قدم الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس مساء أمس الخميس، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للواء مجدي حجازي محافظ أسوان.



وأعرب المحافظ -خلال استقباله الوفد الكنسي بمكتبه- عن تقديره وامتنانه للروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية لأن الجميع شركاء في هذا الوطن تجمعهم روح الوحدة والتآخي والمحبة.



ولفت إلى أن المصريين بمختلف طوائفهم وفئاتهم يشكلون نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية لا تدرس ولكننا نعيشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل وهو الذى أكده اختلاط دم الشهداء من المسلمين والمسيحيين الذين سقطوا فى معركتنا ضد الإرهاب.



بدوره، أعرب الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن أبناء المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد.



وأشار إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد.