قرار جمهورى بتعيين شريف إسماعيل مساعدا للرئيس للمشروعات القومية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٨ بتعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.



ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

