ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

قرار جمهورى بتعيين شريف إسماعيل مساعدا للرئيس للمشروعات القومية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:14 ص
الرئيس السيسي وشريف
الرئيس السيسي وشريف إسماعيل
كتب محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٨ بتعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس.

ترشيحاتنا

تشكيلة نارية لـ منتخب مصر في مواجهة أوروجواي بالمونديال

سي إن إن: محمد صلاح أمل 100 مليون مصري

فتاة لم تبال بخيانة خطيبها وطلبت المساعدة لإنقاذ بشرتها.. فيديو

مدرب روسيا يحذر لاعبيه من منتخب مصر بعد خماسية السعودية

نيمار: لا أستحق المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لضمي من برشلونة

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

بيتزي يفكر في تغيير خطة السعودية

الزمالك يقترب من ضم مهاجم وادي دجلة

أغرب ما ستشاهده لامرأة في العالم.. حركت قطارا بقوة خارقة

شاهد.. رأى الشارع المصرى فى التشكيل الوزارى الجديد

رسالة وزيرة الصحة الجديدة للوزير السابق

خالد الغندور: هزيمة السعودية امام روسيا تصعب مهمة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

شاهد .. اغتيال سياسي مكسيكي أثناء التقاط سيلفي مع معجبة
نهاية مفتوحة للحلقة 30 والأخيرة من كلبش 2 .. فيديو
شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس
فتاة لم تبال بخيانة خطيبها وطلبت المساعدة لإنقاذ بشرتها.. فيديو
تيريزا ماي: عيد الفطر فرصة المسلمين للم الشمل وتجديد الأرواح.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟