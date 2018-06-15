طوارئ بمستشفيات شمال سيناء خلال عيد الفطر

أكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية تحسبا لأى طارئ خلال إجازة العيد، مشيرا إلى إلغاء إجازات أطباء الطوارئ والحميات، ومضاعفة أعداد الأطقم الطبية، في كافة التخصصات مع التأكيد على استمرار العمل بالأقسام الحرجة.



ولفت الى أنه تم توفير كميات كافية من الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته في مختلف المستشفيات العامة والمركزية، إضافة إلى جاهزية فرق الانتشار السريع، لمواجهة أي احتياجات عند حدوث أي طارئ.



وأشار الى وجود تنسيق كامل بين غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وبين مستشفيات العريش العام وبئر العبد والشيخ زويد ونخل المركزية، متابعًا أن هناك حملات للتفتيش على الأغذية، وخاصة أماكن تصنيع وبيع الأسماك المملحة والحلويات وكعك العيد وأخذ عينات لفحصها وإعدام ما يظهر عدم صلاحيته منها، منعا لتسرب أى أغذية غير صالحة إلى الأسواق.



وقال الدكتور محمود عامر مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، إنه تم التنسيق لتمركز سيارات الإسعاف بالشواطئ والحدائق والمتنزهات على طول المحافظة، مشيرًا إلى أنها مجهزة بالكامل للتعامل مع أي حالات حرجة، وأوضح أنه تم العمل على ربط سيارات الإسعاف بأجهزة لاسلكي بأقسام الطوارئ بالمستشفيات من خلال غرفة الطوارئ 137.



وتابع أنه سيتم توزيع 64 سيارة إسعاف على المحاور والطرق الرئيسية والحدائق والمنتزهات والشواطئ وأماكن التجمعات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي طوارئ طوال أيام العيد.



وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، تخصيصها 34 ساحة ومسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك فى مناطق شمال سيناء المختلفة. وقال الشيخ محمد سعد العش، مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه تم تحديد 7 ساحات فى العريش، و8 ساحات فى بئر العبد، و10 ساحات فى رمانة، و3 ساحات فى الشيخ زويد، وساحتين فى رفح، وساحتين فى الحسنة، وساحة فى نخل وساحة فى القسيمة بوسط سيناء.



وأشار عبد العال البدري، سكرتير عام المحافظة، إلى أن الأماكن التي تم اختيارها، تضم مساحات كافية لاستقبال المصلين يوم العيد، مع توفير أماكن خاصة للنساء في مختلف الساحات المخصصة لصلاة العيد، مضيفًا أن انتهاء الاستعدادات جاء بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والشئون الاجتماعية والأوقاف والشباب والرياضة والوحدات المحلية.

