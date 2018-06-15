استمرار أعمال توصيل الغاز الطبيعى بمركز مشتول السوق بالشرقية

تابع اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية نسب تنفيذ أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعى بمركز ومدينة مشتول السوق مشددًا على حل كافة المشكلات والعوائق التي تقف حائلًا أمام تنفيذ المشروع ضمانًا لتوصيل الخدمة إلى الأهالى فى أسرع وقت طبقًا للجدول الزمني المحدد لنهو الأعمال وذلك في إطار خطة للإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار المحافظ إلي أنه جار تنفيذ خط الغاز الطبيعى من طريق " 39 " (مشتول السوق – منيا القمح ) مرورًا بقرية نبتيت بطول 1700م2 والخط الرئيسى من محطة تخفيف الجهد على البحر الشيبى بقرية الصحافة وحتى طريق "39" بطول 1024م2 موضحًا أن من المقرر إنشاء محطة للغاز الطبيعى بمركز ومدينة مشتول السوق لخدمة أهالى المركز بالإضافة إلى توصيل الخدمة إلى مركز منيا القمح .



وطالب المحافظ رؤساء المراكز بتوعية المواطنين بأهمية التعاقد مع شركات الغاز الطبيعي للحصول على الخدمة لتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على إسطوانات البوتاجاز والقضاء على ظاهرة احتكار التجار لأسطوانات البوتاجاز.