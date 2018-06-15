برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة أبرز تحديات الوزير الجديد

قال النائب هشام الشطورى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن أبرز التحديات أمام وزير الصناعة الجديد المهندس عمرو نصار، تتمثل فى ضرورة الاهتمام بملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للشباب، والاهتمام بمدابغ الجلود على أعلى فى جميع المحافظات.



كما طالب الشطورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة الاهتمام بتنمية الصعيد من خلال العمل على فتح مصانع فى الصعيد ، بهدف القضاء على البطالة.



كما أكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان على أننا لابد أن نكون بلد صناعية نصدر منتجاتنا للخارج ، ولانعتمد على الإستيراد ، مشيرا إلى أن التصدير إلى الخارج سيوفر لنا عملة صعبة ، بالإضافة إلى أنه سيساهم أيضا فى تشغيل الشباب.

