فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس 3 قرارات جمهورية مهمة نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، حيث قرر الرئيس تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.



كما قرر تعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا للرئيس لشئون الدفاع، فيما قرر الرئيس السيسي تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب .. وجاء نص القرارات الثلاثة كالتالي:



1- أصدر الرئيس قرارا رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٨ بتعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات الإستراتيجية.



2- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.



3- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٨ بتعيين اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.