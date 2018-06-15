ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس 3 قرارات جمهورية مهمة نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أمس الخميس، حيث قرر الرئيس تعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.

كما قرر تعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا للرئيس لشئون الدفاع، فيما قرر الرئيس السيسي تعيين اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب .. وجاء نص القرارات الثلاثة كالتالي:

1- أصدر الرئيس قرارا رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠١٨ بتعيين المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مساعدا لرئيس الجمهورية للمشروعات الإستراتيجية.

2- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق مساعدا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع.

3- أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٧٢ لسنة ٢٠١٨ بتعيين اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية السابق مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب.

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة انفجار كابل كهرباء في عين شمس

كل ما تريد معرفته عن الحكمة النسائية بعد إشاعة مشاركتها في مبارة مصر غدًا

أشرف صبحي: سوف نحافظ على منظومة النادي الأهلي والزمالك.. فيديو

قرار جمهورى بتعيين شريف إسماعيل مساعدا للرئيس للمشروعات القومية

رسائل وزير الداخلية الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الشرطة .. فيديو

المستكاوي يكشف أسباب هزيمة السعودية الساحقة أمام روسيا

شاهد.. حسناوات العالم وبهجة الألوان تزين افتتاح المونديال

نيمار يشكل أول صدام بين لوبيتيجي وبيريز

روسيا تضيف الهدف الثالث في مرمى السعودية بافتتاح كاس العالم..فيديو

وزير الدفاع لـ السيسى: نقف خلفكم حراسا أمناء على مصر

الصحف السعودية عن خماسية روسيا: رهبة الافتتاح تخذل الأخضر

عادل إمام وفريد الديب في عزاء والدة تامر عبد المنعم .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه
مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟