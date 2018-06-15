محافظ أسوان يفاجئ المرافق والمواقع الخدمية قبل العيد.. صور

قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بالمرور الميدانى المفاجئ على عدد من المرافق العامة والمواقع الخدمية بمختلف المدن والمراكز في جولة امتدت من مدينة السباعية على بعد 125 كم شمالًا وحتى مدينة أسوان جنوبًا وذلك من أجل التأكد والاطمئنان من أرض الواقع على إتخاذ كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتلبية إحتياجات المواطنين وضمان توفير المناخ الملائم أمامهم للاستمتاع بقضاء أوقات سعيدة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالشكل المطلوب.



وقد استهل اللواء مجدى حجازى جولته بتفقد كمين السباعية الشرطي بالطريق الصحراوي الغربي لمتابعة كافة الخدمات التأمينية والمرورية، كما تابع المحافظ جولته بتفقد وحدة إطفاء السباعية حيث شاهد عمليًا مدى جاهزية واستعداد كافة سيارات ومعدات الإطفاء لمواجهة أى طوارئ أو حرائق وسرعة التعامل معها.



فيما قام مجدى حجازى بتفقد سير العمل بمستشفى السباعية المركزى التى تعمل بطاقة ٣٢ سريرا حيث شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والإستعداد لإستقبال أى حالات طارئة وخاصة بقسم الاستقبال مع انتظام الأطباء وطاقم التمريض في النوبتجيات المحددة لهم، بالإضافة إلى توافر الكميات المطلوبة من الأدوية والعقاقير لضمان توفير الخدمة الصحية للمواطنين على مدار اليوم، موجهًا رئيس مدينة السباعية بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتطوير ميدان النافورة أمام المستشفى، بجانب وضع تصور متكامل أيضًا لإستغلال قطعة أرض فضاء شمال الميدان بمساحة ٦٠ م٢ لإنشاء سويقة تضم عدد من المحلات التجارية وممشى ترفيهى لأهالى المدينة.



وتابع حجازى جولته بتفقد عبارة السباعية بطاقة 100 راكب و١٠ عربات نقل صغيرة وبعد إطلاعه على تعريفة الأجرة بها وجه مسئولى الشئون المالية بالتنسيق مع مسئولى العبارات على مستوى المحافظة من أجل إعداد دراسة متكاملة تضم تحليل إحصائى لحجم الدخل والأرباح التى حققتها كل عبارة خلال الثلاثة أشهر الماضية من العام الحالي ومقارنتها بنفس الفترة فى العام الماضى تمهيدًا لإثابة العاملين بنسبة من صافى الأرباح لتكون حافزًا لهم على تطوير الأداء و توفير أفضل الخدمات للمترددين عليها.



وعقب ذلك توجه محافظ أسوان عبر عبارة السباعية لطريق أسوان / القاهرة الزراعى حيث قام بتفقد أعمال التطوير والتجميل الجارية بحديقة الزهور بمدينة الرديسية ضمن ١٠ حدائق تضمها المدينة ويجرى بها أعمال رفع كفاءة شاملة للمرافق والدهانات، بجانب النظافة العامة والتشجير والإضاءة والتجميل.



كما تفقد اللواء مجدى حجازى أعمال الإنشاء والتنفيذ الجارية ببيت ثقافة الرديسية بتكلفة إجمالية ٢٠ مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 96 %، مكلفًا المسئولين بسرعة إعداد المقايسات المطلوبة لرفعها لوزيرة الثقافة لسرعة إنهاء الأعمال المتبقية تمهيدًا لإفتتاح هذا الموقع الثقافى الحيوى فى أقرب وقت ممكن.



وخلال جولته الميدانية تفقد موقع الشادر القديم بمدينة إدفو، بالإضافة إلى تفقد موقع الشادر الجديد الجارى إنشاؤه بمنطقة حاجر البلاليص ويضم ١٦٠ محل تجارى ، بالإضافة الى المرافق والخدمات العامة حيث وجه المحافظ بضرورة عقد اجتماع موسع يضم مسئولى الأمن والوحدة المحلية وممثلين عن التجار وكافة الجهات المعنية من أجل مناقشة الإجراءات والتجهيزات النهائية اللازمة لإفتتاح الشادر الجديد وتشغيله فى موعد غايته نهاية الشهر الحالى.



واستكمل حجازى جولته بزيارة المرضى بمستشفي كوم أمبو المركزي للاطمئنان على مستوي الخدمات الصحية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما تابع المحافظ استعدادات المستشفى لمواجهة الحالات الطارئة خلال أيام العيد، بجانب أعمال التطوير الجارية بها ومنها تدعيم المستشفي بعدد38 سريرا كهربائيا مجهزا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفي وخدمه أكبر عدد من المرضي بالشكل المطلوب.



والجدير بالذكر بأن أنشطة محافظ أسوان فى أول أيام عيد الفطر المبارك ستشمل أداؤه لصلاة العيد بمسجد بدر بالطابية، ثم زيارة المرضى وأسرهم بمختلف المستشفيات والمراكز والمعاهد الطبية ليعقب ذلك استقبال المهنئين بمكتبه، فيما تختتم أنشطة المحافظ بأداء صلاة الجمعة بالمسجد الجامع، وبناءًا على تكليفات اللواء مجدى حجازى سيقوم رؤساء المراكز والمدن بأنشطة مشابهة لبرنامج المحافظ تتضمن المرور الميدانى على محطات ومرشحات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ومراكز الشرطة والمراسى النهرية والمستشفيات ونقاط الإسعاف والمعابد والمواقع الأثرية لضمان جاهزيتها وسير العمل فيها.

