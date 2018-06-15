محافظ أسيوط يستقبل المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام.. صور

استقبل المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط مساء أمس الخميس القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة لتقديم التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وذلك بحضور اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء حاتم رياض مفتش مباحث الامن الوطنى بالمحافظة واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء هشام الشافعى حكمدار مديرية أمن اسيوط والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة والدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الاوقاف والمهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط بقاعة كبار الزوار بمبنى ديوان عام المحافظة .



كما استقبل المحافظ وفدا من مديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية بأسيوط بالاضافة الى لفيف من أساقفة ومطارنة وقساوسة محافظة أسيوط من كافة الطوائف وعلى رأسهم الانبا يؤانس مطران الاقباط الارثوذكس والانبا لوكاس مطران ابنوب والفتح واسيوط الجديدة والانبا كيرلس وليم مطران الاقباط الكاثوليك والأب باقى صدقة راعى الكنيسة الإنجيلية الاولى بأسيوط والذين قدموا لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما استقبل عددا من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات الخدمات وبعض القيادات الحزبية والنقابية واتحادات العمال وأعضاء اتحاد الشباب .



وقدم محافظ أسيوط التهنئة للحضور ولجموع الشعب المصري عامة وأهالي محافظة أسيوط بصفة خاصة متمنيا دوام الامن والاستقرار لبلدنا الغالى وداعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الايام بالخير واليمن والبركات، مشيرا الى ان صلاة عيد الفطر ستكون بساحتى ارض الملاعب ومسجد ناصر بمدينة أسيوط بحضور جميع القيادات التنفيذية والشعبية والدينية .



وأكد المحافظ على تواجد جميع مسئولي الاجهزة التنفيذية في مواقع عملهم طوال أيام العيد للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين ومواجهة اى طارئ، منوهًا الى استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من استقرار الأسعار وصلاحية كافة السلع واللحوم المعروضة ومطابقتها للمواصفات وخاصة اللحوم والتي يزداد الطلب عليها خلال ايام العيد ونشر سيارات الاسعاف فى اماكن التجمعات والنوادى والمتنزهات بالاضافة الى تشكيل غرفة عمليات مستمرة على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها .