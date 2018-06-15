ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الجبلاية ترصد مكافآت تحفيزية قبل لقاء مصر وأوروجواى

الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:54 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يسرى غازى
رصد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة مكافأة مالية للاعبي منتخب مصر الوطنى فى حال تحقيق الفوز على منتخب أوروجواى فى مستهل مشاركة الفراعنة الكبار لنهائيات مونديال روسيا.

ويشارك المنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر فى نهائيات كأس العالم فى إطار المجموعة الأولى برفقة منتخبات روسيا وأوروجواى والسعودية.

جاء ذلك فى إطار حرص مجلس الجبلاية على تحفيز لاعبى الفراعنة الكبار من أجل تحقيق الفوز على منتخب أوروجواى والمنافسة على حجز بطاقة التأهل الى نهائيات المونديال.

ترشيحاتنا

أول تعليق لـ اجاى عقب عودته رسميا لمران الأهلي

لوبيتيجي: كريستيانو رونالدو الأفضل في العالم

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

شاهد.. رد فعل محمد بن سلمان بعد هدف روسيا فى السعودية

رسائل وزير الداخلية الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الشرطة .. فيديو

4 وزراء مستمرون في الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي

شاهد.. سيلفي أساطير الكرة بعد فوز روسيا على السعودية

صحيفة سعودية عن خسارة منتخب بلادها: أفطرنا على بصلة.. صور

قرار جمهوري بتعيين الفريق صدقي صبحي مساعدا للرئيس لشئون الدفاع

شاهد.. رسالة غاضبة من تركي آل الشيخ بعد خماسية روسيا

صحيفة بريطانية تتوقع تسجيل محمد صلاح 5 أهداف في مباراة السعودية

شاهد.. رد فعل بوتين وبن سلمان على هدفي روسيا ضد السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه
مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟