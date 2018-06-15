الجبلاية ترصد مكافآت تحفيزية قبل لقاء مصر وأوروجواى

رصد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة مكافأة مالية للاعبي منتخب مصر الوطنى فى حال تحقيق الفوز على منتخب أوروجواى فى مستهل مشاركة الفراعنة الكبار لنهائيات مونديال روسيا.



ويشارك المنتخب الأول بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر فى نهائيات كأس العالم فى إطار المجموعة الأولى برفقة منتخبات روسيا وأوروجواى والسعودية.



جاء ذلك فى إطار حرص مجلس الجبلاية على تحفيز لاعبى الفراعنة الكبار من أجل تحقيق الفوز على منتخب أوروجواى والمنافسة على حجز بطاقة التأهل الى نهائيات المونديال.