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محافظات

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر.. فيديو وصور

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:51 ص
صدى البلد
شكرى السيد
قدم نيافة الأنبا هدرا أسقف أسوان ووفد من قساوسة وكهنة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للواء مجدى حجازى محافظ أسوان، الذى كان فى استقبالهم بمكتبه وعبر عن تقديره وامتنانه للروابط والعلاقات الأخوية التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية؛ لأن الجميع شركاء فى هذا الوطن تجمعهم روح الوحدة والتآخى والمحبة.

ولفت إلى أن المصريين بمختلف طوائفهم وفئاتهم يشكلون نسيج الأمة الواحدة بما يؤكد أن الوطنية لا تدرس لكن نتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل وهو ما أكده اختلاط دم الشهداء من المسلمين والمسيحيين الذين سقطوا فى معركتنا ضد الإرهاب البغيض.

جاء ذلك فى مظاهرة محبة وإخاء تسودها مشاعر الود والوحدة الوطنية الصادقة التى يعلوها شعار "وطن واحد ومصير واحد".

وعبر نيافة الأنبا هدرا عن خالص التهنئة لمحافظ أسوان وشركاء الوطن من أبناء هذه المحافظة العريقة من مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا فى وطن ومصير واحد.

وأشار إلى أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات لأننا شركاء في بنيان واحد وجسد واحد.
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر.. فيديو وصور
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر.. فيديو وصور
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر.. فيديو وصور
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يهنئ محافظ أسوان بعيد الفطر.. فيديو وصور

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