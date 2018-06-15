ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مواعيد لقاءات اليوم الثاني في نهائيات مونديال روسيا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:03 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
يسرى غازى
ينشر صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الثاني بنهائيات بطولة كأس العالم في إطار المجموعتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث تقام ثلاث لقاءات فى المونديال.

يخوض منتخب مصر الوطنى مباراته أمام نظيره منتخب أوروجواى فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة فى إطار المجموعة الأولى التى تضم أيضا منتخبي السعودية وروسيا.

ويلتقى فى تمام الساعة الخامسة منتخبا المغرب وإيران في إطار المجموعة الثانية على ملعب استاد كريستوفسكي، فيما يواجه منتخب اسبانيا نظيره البرتغالي في مباراة من العيار الثقيل فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إطار المجموعة ذاتها.

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة الجديد يكشف عن موعد عودة الجماهير للمدرجات

4 وزراء مستمرون في الحكومة منذ تولي الرئيس السيسي

دولة عربية تعلن غدا أول أيام عيد الفطر

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

عواد يوجه رسالة للجماهير المصرية قبل مواجهة أوروجواي

سي إن إن: محمد صلاح أمل 100 مليون مصري

نيمار: لا أستحق المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لضمي من برشلونة

عادل إمام ومحلب في عزاء زوجة محمد عبد المنعم .. فيديو و صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

شاهد.. رد فعل بوتين وبن سلمان على هدفي روسيا ضد السعودية

جدو يكشف إمكانية مشاركة محمد صلاح أمام أوروجواي

شاهد.. رسالة غاضبة من تركي آل الشيخ بعد خماسية روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه
مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟