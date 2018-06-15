مواعيد لقاءات اليوم الثاني في نهائيات مونديال روسيا

ينشر صدى البلد مواعيد مباريات اليوم الثاني بنهائيات بطولة كأس العالم في إطار المجموعتين الأولى والثانية بدور المجموعات، حيث تقام ثلاث لقاءات فى المونديال.



يخوض منتخب مصر الوطنى مباراته أمام نظيره منتخب أوروجواى فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة فى إطار المجموعة الأولى التى تضم أيضا منتخبي السعودية وروسيا.



ويلتقى فى تمام الساعة الخامسة منتخبا المغرب وإيران في إطار المجموعة الثانية على ملعب استاد كريستوفسكي، فيما يواجه منتخب اسبانيا نظيره البرتغالي في مباراة من العيار الثقيل فى تمام الساعة الثامنة مساء فى إطار المجموعة ذاتها.