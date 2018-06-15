أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو

قدم الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون العيد سعيدا على المصريين والأمة العربية كلها.



وقال موسى ، في مداخلته الهاتفية مع الكابتن أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» المذاع على قناة «صدى البلد»، :"أنا قلقان جدا ومش عارف أنام مستني الماتش، يعني عمال رايح جاي، ماتش السعودية صعب قوي النهاردة، روسيا عملت ماتش غير متوقع، والسعودية ماتشها غير متوقع، كنا متوقعين السعودية أفضل، لكن للأسف مكنش عندهم روح، للأسف مش ده المنتخب السعودي اللى شفناه النهارده، مش دي لاعيبة السعودية، مش ده المنتخب اللى بيتصرف عليه كتير وجايبنله مدرب كبير".



وتابع موسى: "الهزيمة مش هزيمة ماتش كاس عالم ، أنا متفرجتش النهارده على ماتش كاس عالم، 5- صفر مبتحصلش دي نتيجة من النوادر، دايما واحد- صفر أو 0-0، لكن ماتش تقيل".



واستطرد موسى :" بكرة ربنا يكرمنا إن شاء الله دعوات الملايين عندنا ثقة كبيرة في 11 راجل 11 بطل بيقاتلوا من أجل اسم مصر، اسم مصر جامد جدا يا جماعه كل واحد يحط اسم مصر قدامه، والله من قلقي عمال اطلع شوية وانزل شوية من كتر القلق، نفسي بكرة نعمل ماتش كويس، ومهم ناخد درس من اللى حصل النهارده، وأكيد المنتخب ومستر كوبر يقدر يشوف ده، احنا عاوزين ننزل بكرة واقفين على رجلينا عندنا لاعيبة كويسة جدا ولاعبية من أحسن لاعبي العالم".



وأردف موسى :"طبعا أوروجواي فرقه تقيلة وغلسة وعندها اتنين مهاجمين جامدين جدا كافاني وسواريز، لكن عندنا أمل وطموح، ومن الآخر يعني أنا مع منتخب بلدي في كل شيء وهساند منتخب بلدي بكل قوة مهما حصل، احنا واقفين معاهم وبندعيلهم وكلنا مستنيين اللحظة، ويا رب بكرة يبقى عيدين ونفسي نغني ونفرح وننبسط بكرة يا رب".

