بعد تعيينه وزيرا للزراعة ..أعضاء البرلمان يكشفون أهم التحديات أمام أبو ستيت.. ضرورة تفعيل دور مراكز البحوث..وسرعة التخلص من أسباب فشل السابقين

* نائب:وزير الزراعة فى الحكومة الجديدة فى موقف لا يحسد عليه.

* مجدي ملك يطالب وزير الزراعة بإعادة هيكلة النظام الإداري بالوزارة.

زراعة البرلمان تكشف عن أهم تحديات أبو ستيت فى الحكومة الجديدة.



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أداء يمين الحكومة الجديدة، والتى تم تشكيلها من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، وشهدت الحكومة وجود 12 وزيرا جديدا.



وكان من ضمن الوزاراء الجدد، الدكتور عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، وحصل أبو ستيت على بكالوريوس العلوم الزراعية من جامعة القاهرة عام 1977، قبل أن يتوجه بعدها لبعثة علمية للولايات المتحدة الأمريكية، تحصل فيها على ماجستير العلوم الزراعية من جامعة "مينيسوتا" بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1980، ودكتوراة في العلوم الزراعية من جامعه كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1983.



ويعد أبو ستيت أول وزير زراعة من أبناء جامعة القاهرة، بعد ان سيطرت جامعة عين شمس على الوزارة لعقود.



وفى هذا التقرير، نستعرض رؤية لجنة الزراعة بالبرلمان حول قرار تعيين الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة، وأبرز التحديات التى تواجه الوزير، وأهم الملفات التى يجب ان يضعها ضمن أولوياته.



أشاد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، بقرار تعيين الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزيرا للزراعة، مؤكدا أن التغيير جاء ليتناسب مع أولويات المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تجديد روح النشاط فى القطاع.



وعبر "تمراز" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" عن استياءه من الحال التى وصلت إليها قطاع الزراعة والكساد الذي سيطر على جميع جوانبه، الأمر الذي يجعل الوزير الجديد أمام مسؤولية كبيرة للنهوض بالقطاع.



وأشار وكيل زراعة البرلمان إلى أن هناك عدد من الملفات التى يجب أن يضعها الدكتور عز الدين أبو ستيت فى مقدمة أولوياته، على رأسها الاهتمام بمراكز البحوث الزراعية واستغلال خبرات المتخصصين المتواجدين بها، والذي يصل عددهم إلى 13 ألف متخصص.



وطالب النائب بأن يكون خبراء مراكز البحوث الزراعية بديلا للمرشدين الزراعيين، لتوجيه الفلاح فى عمليات الزرع، مما يؤدى لرفع الإنتاجية، وذلك لحين تعيين مهندسين آخرين.



أشار عضو البرلمان الى أن هناك محاصيل على وزير الزراعة الجديد إعادة النظر إليها، لما تمثله من أهمية اقتصادية كبيرة، ومنها محصول القطن، والذي نستفيد منه فى القضاء على أزمة نقص الزيوت وتوفير الأعلاف بالإضافة إلى تطور صناعة الغزل والنسيج.



وتابع: هناك أيضا الذرة الصفراء، والتى نستنتج منها الأعلاف، ما يجعلنا نوفر 5.5 مليون طن من القمح، والذي يقوم المزارعين باستخدامه فى العلف بعد طحنه.



وطالب رائف تمراز وزير الزراعة الجديد، الدكتور عز الدين أبو ستيت، بضرورة تفعيل دور التعاونيات، والتى نص عليها الدستور، إذ يأخذ الفلاح مستلزمات الإنتاج، وتلتزم الدولة بأخذ المحصول منه بسعر يوفر هامش ربح جيد للفلاح.



من جهته،حرص النائب مجدي ملك، على تهنئة الدكتور عز الدين أبو ستيت، بتوليع منصب وزير الزراعة بالحكومة الجديدة، معربا عن أمله فى تكثيف مساعيه لخدمة قطاع طالع الكثير من الفساد والركود انعكس على صادراتنا والعائد المادى من القطاع.



وأشار "ملك" لموقع "صدى البلد" إلى أن ضرورة الحذر والدقة الشديدة من جانب الدكتور عز الدين أبو ستيت، فى اختيار الجهاز الإداري المعاون له،والذي كان سببا رئيسيا فى فشل جميع وزراء الزراعة السابقين، لما أفسدوه من قطاعات تابعة لوزارة الزراعة.



ولفت عضو زراعة البرلمان إلى ان الوزير الجديد يلزمه وضع استراتيجية واضحة ودقيقة للمنظومة الزراعية بمصر، تعتمد على اختيار معاونين يثق بهم ويتمتعون بسيرة ذاتية كبيرة، بالإضافة إلى العمل على زيادة صداراتنا بالتزامن مع زيادة الإنتاج.



وأوضح النائب أننا نعانى من غياب الإرشاد الزراعي منذ أكثر من 20 عاما، رغم ما له من أهمية كبيرة تعود على الفلاح والمحصول الزراعي.



أكد النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، أن هناك أربع ملفات رئيسية تعتبر تحد كبير للدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة الجديد، يجب عليه أن يكثف جهوده تجاه هذه الملفات، لافتا إلى أنه إلى جانب وزير الري، فى موقف لا يحسد عليه.



وأشار "الشرموخ" فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إلى أن عملية تنظيم ري الأراضى الزراعية ملف هام فى ظل الأزمة المترددة حول مياه سد النهضة، رغم تصريحات أبى أحمد فى زيارته الأخيرة لمصر، على حرص بلاده على حفظ حق مصر فى حصتها من مياه النيل.



وأضاف عضو زراعة البرلمان إلى أن مراكز البحوث الزراعية لها أهمية كبيرة، غير أن دورها غير مفعل بالشكل الكامل الذي يؤدى إلى نهضة الزراعة المصرية، مما يحتم على الدكتور عز الدين أبو ستيت تكثيف مساعيه لتفعيل دور مراكز البحوث الزراعية، خاصة وأنها تضم عدد كبير من المتخصصين فى الشئون الزراعية.



ولفت النائب إلى أن مراكز البحوث تقدم الكثير من المحاصيل الجديدة، والاختراعات علينا الاهتمام بها، مضيفا بأن تنظيم الأراضى

الزراعية أيضا ومعرفة الأراضى التى تصلح للزراعة ام، وإجراء البحوث العلمية عليها أمر هام، حتى لا نتكبد خسائر كبيرة، كما حدث فى أرض المنيا المزروعة قطن.



وحرص النائب على تهنئته الدكتور عز الدين أبو ستيت بتوليه وزارة الزراعة فى الحكومة الجديدة، معربا عن أمله فى تقديم نجاحات غير مسبوق لخدمة قطاع الزراعة، أول ترس فى العجلة الإقتصادية.

