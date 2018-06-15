العناني: أضع مصلحة الأثريين والآثار نصب عيني دائما

قال د.خالد العناني وزير الآثار إنه يضع مصلحة الأثريين والآثار نصب عينيه، ويسعي دائما لرفعة شأن الآثار.



جاء ذلك بمناسبة تجديد الثقة فيه، واختياره في حكومة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وقال العناني لـ"صدى البلد" إن جميع العاملين بالآثار شركاء في حمايتها والعمل علي تطويرها دائما، بما يحقق الاستفادة لمصر كلها، لزيادة الإقبال السياحي.

