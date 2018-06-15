ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

العناني: أضع مصلحة الأثريين والآثار نصب عيني دائما

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:42 ص
محرر صدي البلد مع
محرر صدي البلد مع وزير الآثار
علاء المنياوي
قال د.خالد العناني وزير الآثار إنه يضع مصلحة الأثريين والآثار نصب عينيه، ويسعي دائما لرفعة شأن الآثار.

جاء ذلك بمناسبة تجديد الثقة فيه، واختياره في حكومة مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال العناني لـ"صدى البلد" إن جميع العاملين بالآثار شركاء في حمايتها والعمل علي تطويرها دائما، بما يحقق الاستفادة لمصر كلها، لزيادة الإقبال السياحي.

ترشيحاتنا

شاهد.. سيلفي الزعماء خلال مباراة السعودية وروسيا

رشا مهدى: هنشجع صقور السعودية

نيمار: لا أستحق المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان لضمي من برشلونة

تشكيلة نارية لـ منتخب مصر في مواجهة أوروجواي بالمونديال

صحيفة بريطانية تتوقع تسجيل محمد صلاح 5 أهداف في مباراة السعودية

رسائل وزير الداخلية الجديد فى أول اجتماع مع قيادات الشرطة .. فيديو

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

شاهد.. خماسية روسيا في شباك السعودية

قرار جمهوري بتعيين مجدي عبد الغفار مستشارا للرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب

شاهد.. نجم الزمالك وحسين الشحات فى خناقة شوارع بدورة رمضانية

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

ديلي ميل: روسيا تتفوق على البرازيل بخماسية السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

25 صورة من تدريب المنتخب الأخير قبل المونديال بمشاركة محمد صلاح

فيديو

مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه
مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟