مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو

شهدت الحلقة 29 من مسلسل "أيوب" للفنان مصطفى شعبان، تطورات جديدة فى الأحداث، حيث استطاع أيوب الانتقام من كل من ظلموه وتم القبض على المحامي دياب وزوجته السابقة مريهان حسين وشقيقته أيتن عامر التي اصيب بهياج عصبي استدعى إيداعها مستشفى الامراض النفسية.



كما طلبت هنا الزاهد الطلاق من زوجها التي رفضت أن يدخل بها منذ زواجهما وحتى مرور عام ونصف من الزواج في الوقت الذي بدأ فيه شقيقاها العمل مع "أيوب" في مطبعته.



يذكر أن مسلسل "ايوب" يقوم ببطولته مصطفى شعبان وايتن عامر ومحمد لطفى ودياب وميريهان حسين وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح.