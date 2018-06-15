ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أوقاف المنيا تؤكد جاهزية الساحات لاستقبال المصلين فى عيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:58 ص
الشيخ سلامه محمود
الشيخ سلامه محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا
ايمن يونس
تفقد الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ساحات صلاة عيدالفطر المبارك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال وفود المصلين من شتى بقاع المحافظة.

وأشاد الشيخ سلامة أثناء جولته والوفد المرافق له بالمجهود الذى بذل لإعداد وجاهزية هذه الساحات وسط إعجاب وشكر المواطنين الذين ذهبوا للتأكد من استعداد الساحات لاستقبالهم.

وأكد وكيل الوزارة أن الساحات المعدة لصلاة العيد مجهزة لاستيعاب المصلين وأن لكل ساحة خطيب أصلى وخطيب احتياطى مع جاهزية واستعداد المساجد لصلاة العيد أيضا لمن يرغب فى قضاء صلاة العيد فى المساجد متمنيا لشعب مصر عامة ولشعب المنيا خاصة أطيب الأمانى.

ترشيحاتنا

شاهد .. اغتيال سياسي مكسيكي أثناء التقاط سيلفي مع معجبة

صحيفة بريطانية تتوقع تسجيل محمد صلاح 5 أهداف في مباراة السعودية

مشاهدة مباراة مصر واوروجواي .. بث مباشر

بيتزي يفكر في تغيير خطة السعودية

تعرف على السيرة الذاتية لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجديد.. فيديو

الفرنسي جريزمان يرفض برشلونة ويتمسك بـ أتلتيكو مدريد

جودين يدافع عن راموس بسبب إصابة محمد صلاح

عادل إمام وفريد الديب في عزاء والدة تامر عبد المنعم .. صور

أبوتريكة يوضح تأثير خماسية السعودية على منتخب مصر

عادل إمام ومحلب في عزاء زوجة محمد عبد المنعم .. فيديو و صور

الصحف السعودية عن خماسية روسيا: رهبة الافتتاح تخذل الأخضر

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

تقاليع مثيرة للجماهير فى اليوم الأول بالمونديال.. صور

روسيا تتصدر ومصر الوصيف بعد انتهاء اليوم الأول من المونديال

شاهد.. دقيقة حداد لمنتخب إنجلترا على ضحايا جرينفيل فى موسكو

إبراهيم محلب يقدم واجب العزاء في وفاة والدة تامر عبدالمنعم .. صور

فيديو

وزيرة الصحة: أتعاون مع مقدمي الخدمة الطبية وسننهي قوائم الانتظار.. فيديو
مسلسل ايوب الحلقة 29 .. إيداع آيتن عامر مستشفى للأمراض النفسية.. فيديو
فيديوجراف| 3 قرارات جمهورية مهمة للرئيس السيسي
أحمد موسى: لازم المنتخب يتعلم من درس السعودية وروسيا.. فيديو
شاهد.. منتخب بنما يشارك فى المونديال لأول مرة في تاريخه

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟

ما توقعاتك لمباراة مصر واوروجواي في كأس العالم؟