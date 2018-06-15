أوقاف المنيا تؤكد جاهزية الساحات لاستقبال المصلين فى عيد الفطر

تفقد الشيخ سلامة محمود عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا ساحات صلاة عيدالفطر المبارك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال وفود المصلين من شتى بقاع المحافظة.



وأشاد الشيخ سلامة أثناء جولته والوفد المرافق له بالمجهود الذى بذل لإعداد وجاهزية هذه الساحات وسط إعجاب وشكر المواطنين الذين ذهبوا للتأكد من استعداد الساحات لاستقبالهم.



وأكد وكيل الوزارة أن الساحات المعدة لصلاة العيد مجهزة لاستيعاب المصلين وأن لكل ساحة خطيب أصلى وخطيب احتياطى مع جاهزية واستعداد المساجد لصلاة العيد أيضا لمن يرغب فى قضاء صلاة العيد فى المساجد متمنيا لشعب مصر عامة ولشعب المنيا خاصة أطيب الأمانى.