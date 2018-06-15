وزير الأوقاف يتابع آخر الاستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك

استعرض وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال اجتماعه بديوان عام الوزارة حتى ساعة متأخرة من الليلة، مع غرفة عمليات القطاع الديني برئاسة رئيس القطاع الديني جابر طايع، آخر الاستعدادات لصلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية.



وأعلن وزير الأوقاف - خلال الاجتماع - أن عمل غرفة العمليات بديوان عام الوزارة وجميع المديريات مستمر، وهي في حالة انعقاد ومتابعة دائمة حتى أداء صلاتي العيد والجمعة، مشيرا إلى أنه تم إعداد ساحات لأداء صلاة عيد الفطر وتخصيص أئمتها والتأكد من عدم الاستغلال السياسي أو الحزبي لتلك الساحات.



وكان وزير الأوقاف قد أكد - خلال لقاء سابق مع قيادات الوزارة - أن ما تم في الوزارة من إنجازات ونجاح لم يكن نشاط فرد أو شخص بل كان نتاج الجميع وجهودهم المبذولة؛ ما يعني أن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح، مشيدا بالسلوك المتميز للأئمة والعاملين بالوزارة في المناسبات العامة والخاصة .



وأوضح أن الوزارة وضعت أسسا راسخة للعمل على الرقي بالدعوة وتفاعلا مع القضايا الدينية والوطنية والمجتمعية، مشيرا إلى أن المرحلة التالية مرحلة جني الثمار، مما يتطلب مزيدا من الجهد المبذول في سبيل تفعيل الدور الدعوي والوطني للوزارة .