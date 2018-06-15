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رياضة

منتخب موريتانيا للشباب لكرة القدم يستعد لمواجهة نيجيريا

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:15 ص
منتخب موريتانيا
منتخب موريتانيا
أ ش أ
قرر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم تنظيم معسكر تدريبي لمنتخب الشباب قبل مواجهة نظيره النيجيري في الدور الأخير من التصفيات الإفريقية.

وكشف التليفزيون الموريتانى مساء أمس أن خطة إعداد منتخب الشباب تتضمن الدخول في معسكر تدريبي بمالي، ويخوض مباراتين وديتين، إحداهما ضد منتخب مالي في باماكو.. ثم يغادر بعد ذلك إلى العاصمة السنغالية داكار التي ستحتضن المواجهة الثانية ضد المنتخب السنغالي.

ويسعى منتخب موريتانيا لبلوغ لنهائيات بطولة أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وذلك من خلال تجاوزه للمنتخب النيجيري.

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