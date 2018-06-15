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أخبار البلد

شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:26 ص
صدى البلد
حرص عدد كبير من رجال السياسة ونجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع على تقديم واجب العزاء للكاتب الصحفي الكبير محمد عبد المنعم في وفاة زوجته والدة نجله الفنان تامر عبد المنعم والصحفي أشرف مفيد وذلك بدار مناسبات مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

كان من ضمن الحضور علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك والمهندس إبراهيم محلب وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق والإعلامى أحمد موسى والمحامي فريد الديب ووائل الإبراشي وعادل إمام وتامر أمين وبسمة وهبة وطارق علام وريهام سعيد ومحمد رياض وزينة ودلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي ولبلبة.

كما حضر المخرج مروان حامد، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، ومصطفى هريدى والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج محسن علم الدين، والفنان والمنتج عماد زيادة، والكاتبة آمال بكير، وممدوح موسى، ومحمد محمود عبد العزيز والمخرج رامى عادل امام، والفنانة زينة.

وكانت زينب محمد فوزى وافتها المنية الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض وشيع جثمانها من مسجد مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، ودفنها في مقابر العائلة بمنطقة السادس من أكتوبر.
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم
شاهد.. 100 صورة من عزاء زوجة محمد عبد المنعم

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