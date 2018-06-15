المتحف الكبير ومسار العائلة المقدسة يرجحان كفة خالد العناني

كشفت مصادر بالآثار أن المتحف المصري الكبير كان على رأس الأسباب التي أدت لتجديد الثقة في د.خالد العناني وزير الآثار ليستمر في حكومة د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.



وأوضحت المصادر أنه رغم وجود بعض المرشحين للوزارة، إلا أن مدبولي استقر علي العناني مجددا الثقة فيه، ليستكمل عدة مشروعات كبرى في الآثار، وعلى رأسها المتحف الكبير، الذي قطعت فيه وزارة الآثار بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجانب الياباني شوطا كبيرا في العمل به، والذي وصل لمراحل متقدمة.



كما أن مشروع مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر كان عاملا مهما في تجديد الثقة في العناني، وكان يعمل عليه وفريق العمل بالوزارة حتى آخر لحظة، خاصة أن آخر ما قام به العناني قبل حلف اليمين، هو عقده اجتماعا بأعضاء اللجنة المعنية بمسار رحلة العائلة المقدسة، بعد إعادة تشكيلها برئاسة الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة.



وأكد د. العناني أهمية دور اللجنة في إعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الأثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة، لوضع المسار على قائمة التراث اللامادي لمنظمة اليونسكو، ووجه إلى ضرورة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة لسرعة الانتهاء من إعداد الملف تمهيدا لرفعة على قائمة اليونسكو نهاية العام الحالي.