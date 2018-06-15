موسى: أوروجواي فرقة غلسة.. ولدينا ثقة كبيرة في المنتخب.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لديه ثقة كبيرة في أبطال منتخبنا الوطني في مباراة اليوم أمام منتخب أوروجواي، موضحا أنهم سوف يقاتلون في الملعب من أجل اسم مصر.



وأضاف موسى، في مداخلته الهاتفية مع الكابتن أحمد شوبير ببرنامج «مع شوبير» المذاع على قناة «صدى البلد»، :" بكرة ربنا يكرمنا ان شاء الله دعوات الملايين عندنا ثقة كبيرة في 11 راجل 11 بطل بيقاتلوا من أجل اسم مصر، اسم مصر جامد جدا يا جماعةه كل واحد يحط اسم مصر قدامه، والله من قلقي عمال اطلع شوية وانزل شوية من كتر القلق، نفسي بكرة نعمل ماتش كويس، ومهم ناخد درس من اللى حصل النهاردة، وأكيد المنتخب ومستر كوبر يقدر يشوف ده، احنا عاوزين ننزل بكرة واقفين على رجلينا عندنا لاعيبة كويسة جدا ولاعبية من أحسن لاعبي العالم".



وأردف موسى :"طبعا أوروجواي فرقة تقيلة وغلسة وعندها اتنين مهاجمين جامدين جدا كافاني وسواريز، لكن عندنا أمل وطموح، ومن الآخر يعني أنا مع منتخب بلدي في كل شيء وهساند منتخب بلدي بكل قوة مهما حصل، احنا واقفين معاهم وبندعيلهم وكلنا مستنيين اللحظة، ويا رب بكرة يبقى عيدين ونفسي نغني ونفرح وننبسط بكرة يا رب".



