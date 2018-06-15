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رياضة

اتحاد الكرة يهنئ الجماهير المصرية بعيد الفطر المبارك

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:21 ص
صدى البلد
يسرى غازى
بعث الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رسالة لجماهير الكرة المصرية للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على بلادنا وشعوبنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يتضرع إلى المولى عز وجل أن يأتي هذا العيد بالخير على منتخبنا الوطني وأن يكون كما اعتدنا منه مصدر سعادة لشعب مصر العظيم وهو يتأهب لخوض مشواره في نهائيات كأس العالم بعد أن ارتقى بالكرة المصرية إلى آفاق أرحب وأوسع بتأهله إليها عن جدارة واستحقاق.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر سوف يلتقى نظيره منتخب أوروجواي اليوم الجمعة فى تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة فى إطار المجموعة الأولى بنهائيات مونديال روسيا.

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